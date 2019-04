Eventi a L’Aquila: weekend dal 26 al 28 aprile

Cosa fare nell’ultimo weekend di aprile nell’aquilano? In primo piano il concerto dei Tribunale Obhal e le gite all’aria aperta

L’AQUILA – Al centro dell’ultimo weekend di aprile a L’Aquila e provincia ci sono le numerose possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle dArano, l’escusione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio e il trekking con gli asini a Introdacqua.

Per la musica in arrivo il concerto dei Tribunale Obhal, che saliranno sul palco del Garbage Club a Pratola Peligna per il Rumore in Aula Tour – Parte II. Tra i live si segnalano quelli di Direzioni Parallele, Wanderlust e Jamminfools. Da non perdere il concerto dei Solisti Aquilani a Tornimparte

Si balla ad Avezzano al Fragile e a Pizzoli al Guernica, a L’Aquila, invece, La Pinacoteca è giunta alla sua serata di chiusura. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Venerdì 26 aprile 2019

Direzioni Parallele live a Gioia dei Marsi

Tribunale Obhal live a Pratola Peligna

Jammin Fools live all’Irish Cafè a L’Aquila

Sabato 27 aprile 2019

A cavallo nelle valli di Scanno

Trekking con gli asini a Introdacqua

I Solisti aquilani in concerto a Tornimparte

Stabat Mater al Teatro Talia di Tagliacozzo

A La Dolce Vita di Pratola Peligna il tributo ai Pooh dei Buona Fortuna

Wanderlust live a San Demetrio ne’ Vestini

Si balla al Fragile di Avezzano

Closing Night a La Pinacoteca a L’Aquila

Il sabato notte al Guernica Club a Pizzoli

Domenica 28 aprile 2019

Escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

In e-bike sul Lago di Scanno

Mulattiere Roccatane

Laboratorio Nati per leggere al Mondadori Bookstore di Avezzano

Pragma Hip Hop al Muspac a L’Aquila

Gli archi del Cherubino inconcerto al MuNDA a L’Aquila