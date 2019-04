Eventi a Chieti: weekend dal 26 al 28 aprile

Cosa fare nell’ultimo weekend di aprile nel teatino? In primo piano il Festival del carciofo, Cupello Rock and Blues, Una birra non fa primavera e Artinvita



CHIETI – Tantssimii gli eventi in programma nell’ultimo fine settimana di aprile a Chieti e provincia. Cupello sarà la location di due manifestazioni: il Festival del Carciofo e Cupello Rock and Blues. A Casoli torna l’appuntamento con Una birra non fa primavera: fiumi di birra, gastronomia e musica dal vivo. Tra Ortona, Crecchio e Orsogna va in scena Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi, che venerdì vedrà sul palco Gerardo Jerez; sabato sarà la volta di Mari.

Se cercate della buona musica, come sempre, sono tante le proposte dei locali: dai live di Alessio Bernabei, Caboose ai tributi a Baglioni e 883, passando per quelli ai Litfiba e Imagine Dragons, per citarne alcui. Agli appassionati d’arte segnaliamo, invece, la mostra dedicata all’artista casertana Rossana Petrillo dal titolo “Empatia”, allestita presso La Galleria Trifoglio Arte di Chieti.

Volete trascorrere qualche ora all’aria aperta? Si va a cavallo da Punta Penna a Punta Aderci e torna l’aperitivo cenato al Trabocco a San Vito Chietino. Possibiltà di giocare a Il cervellone quiz e di ballare latino al The Hostel di Chieti e all’Arhea di Vasto. Per quanto riguarda le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Mostre:

Eventi di più giorni

Festival del carciofo a Cupello

Cupello Rock and blues

Una birra non fa primavera a Casoli

Festival Artinvita (venerdì Gerardo Jerez a Orsogna; sabato Mari a Ortona

Venerdì 26 aprile 2019

Allo Stammtisch Tavern di Chieti il tributo agli Imagine Dragons dei Night Visions

Al Beat Cafè di San Salvo la The Mauskovic Dance Band

Al Siren’s Corner di Francavilla al mare il tributo ai Liftiba dei Cafè Mexcal

Sabato 27 aprile 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Aperitivo cenato sul Trabocco

Vusuta guidata alla Via Tecta

Da CuntaTerra a Chieti Le avventure di Rinaldo

Lettere d’amore al Teatro Marrucino di Chieti

Separati in scena al Teatro Comunale di Orsogna

Il cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Tributo a Max Pezzali e agli 883 al The Hostel di Chieti

Allo Stammtisch Tavern di Chieti il tributo a Baglioni degli Anonimo Italiano

Al FuoriCorso di Chieti il live dei Tafka

Banda Piazzolla live a San Salvo

Opera III in concerto ad Archi

Al Gran Caffè Vittoria di Chieti il live dei Secondo Tre

Domenica 28 aprile 2019

Ecotrail dei Trabocchi

Lettere d’amore al Teatro Marrucino di Chieti

Robin Hood nel Casttllo di Notingham al Teatro Fenaroli di Lanciano

All’Auditorium di Bucchianico La piccola sinfonia

Alessio Bernabei live a San Salvo

Caboose live al primo di Chieti

Si balla latino al The Hostel di Chieti

Si balla latino all’Arhea di Vasto