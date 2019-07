Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e i concerti

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nel primo weekend di agosto 2019. Abbiamo diviso i principali eventi di sezioni tematiche: sagre ed enogastronomia, concerti, teatro, mostre, escursioni, disco e cinema.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Farindola nona Sagra del pecorino, a Pianella Festa della Birra. A Tocco da Casauria torna l’appuntamento con Arte e gusto: due giorni di festa, di degustazioni per scoprire i sapori e i profumi del territorio allietati da danze e performance artistiche nelle piazze più caratteristiche del centro storico. A Bussi sul Tirino sabato e domenica ventesima Sagra del gambero e della trota, con questi due alimenti cucinati in diverse ricette. Quindicesima Sagra di Sant’Antonio a Pescara, lungo la strada parco, Villa Sabucchi e via Sabucchi; ventunesima Sagra mare e monti a Montesilvano con arrosticini e salsicce, pizzonte e patatine fritte, porchetta, pesce, primi piatti, bevande, dolci, frutta e spettacoli tutte le sere, anche per bambini.

Dopo il successo ottenuto nelle tappe abruzzesi di L’Aquila, Sulmona e San Salvo, Street Food Time approda nella splendida costa vastese, sul lungomare Cordella a Vasto Marina. A Rapino “Braciami – Festival del BBQ, il primo festival in Abruzzo dedicato al mondo Barbecue, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. A Santa Maria Imbaro decima edizione di Mangiando sotto le stelle; a San Vito Chietino seconda edizione di Gustando il Medioevo. Torna a Miglianicol’appuntamento con Le contrade del piacere, una rassegna enogastronomica con degustazione di piatti tipici abruzzesi, preparati per ogni contrada dai soci pro loco offerti lungo il centro e i borghi del paese. A Guarenna di Casoli quinta Festa de Lu Magna Magna, dove si potranno degustare piatti preparati secondo e ricette della tradizione e tante specialità locali e ballare in piazza.

A Floriano di Campli e ad Aquilano di Tossicia Sagra del timballo teramano. Si potrà degustare il timballo, con una forma arrotondata per rendere il piatto più estivo e gradevole alla vista, assieme allo spezzatino di agnello e ad altri piatti teramani anche in occasione della Festa delle rane a Fontanelle di Atri. A Controguerra trentaquattresima Sagra gastronomica. Quarta Sagra dell’arrosticino abruzzese a Villa Petto di Colledara, con buona cucina a base di specialità locali e musica tutte le sere. Nel verde del parco fluviale nel centro di Teramo appuntamento con il Festival delle birre artigianali, con street food, musica live e giochi per bambini. A Rocca Santa Maria ventiseiesima Sagra del fungo porcino. Quindicesima edizione a Garrufo di Sant’Omero della Sagra del maccheroncino di Saragolla, dove si potrà cenare con tantissime ricette della tradizione. A Castelbasso, in occasione di Tipico, ci saranno degustazioni di vini dellecantine d’Abruzzo e sapori della cucina tipica del territorio. A Penna Sant’Andrea la quarantatreesima edizione di Incontro di folklore e Sagra del pane casereccio. E ancora Festa in onore della Madonna degli Angeli a Cerchiara, Festa in onore della Madonna della neve a Valle San Giovanni e Festa parrocchiale Santa Maria Villa in Fiore ad Alba Adriatica.

A Prezza appuntamento con la Summer Edition della Festa del carciofo, la manifestazione dedicata a questo prodotto tipico del territorio che ormai da undici anni si svolge nel mese di maggio. A Capestrano la prima edizione della Festa del vino e del moscato, manifestazione promossa da Go Wine, associazione nazionale di consumatori turisti del vino, con l’obiettivo di valorizzazione vini e prodotti tipici del territorio. A Barisciano seconda edizione di Vicoli in festa, evento itinerante paesaggistico-culturale, enogastronomico e folkloristico alla riscoperta dei prodotti del territorio e della buona musica. A Ortucchio diciottesima Sagra della Ranocchia, a Oricola Sagra del tartufo; a Cappelle dei Marsi della coda alla vaccinara. Quattordicesima edizione di Pecure allu cutture, evento gastronomico che vuole ristabilire il legame storico di Pacentro con l’attività pastorale e gli scenari paesaggistici montani.

CONCERTI – Sabato e domenica approderà a San Salvo l’RDS Play on tour summer edition, evento di calibro nazionale organizzato da RDS. A Francavilla al mare, in occasione dello Schock Wave Music Festival, saliranno sul palco il giorno 2 il rapper Rkomi e il 3 Ghemon, tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 2 “Nonsolo Blues” porterà a Ortona il celebre pianista e compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora con La Vita è Bella. Sabato Roby Facchinetti sarà a Balsorano per una tappe del suo tour Inseguendo la mia musica. Domenica Neri Marcorè e i Gnu Quartet porteranno il loro omaggio a Fabrizio de Andrè a Peltinium, per la rassegna Paesaggi Sonori. La stessa sera i Matia Bazar saranno, invece, a Cavate di Sulmona. Hevia sarà in concerto a Sulmona a conclusione della Giostra cavalleresca.

TEATRO – Al Teatro D’Annunzio venerdì andrà in scena Come il mare io ti parlo, liberamente tratto dal Moby Dick di Melville, con Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, e Susanna Costaglione. Sabato sarà la volta del Mercante di Venezia di Shakespeare: in scena Mariano Rigillo e Romina Mondello. Domenica saliranno sul palco, in Love Letters, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

MOSTRE – Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore”. Presso The Urban Box a Pescara si potrà visitare la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte. A palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.