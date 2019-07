Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano le sagre del pecorino, della birra, di Sant’Antonio e gli spettacoli teatrali

PESCARA – Sono gli appuntamenti enogastronomici i protagonisti di questo primo weekend di agosto a Pescara e provincia. A Farindola nona Sagra del pecorino: lungo le vie e le piazze del centro storico, in un incantevole e suggestivo paesaggio alle pendici del Gran Sasso, saranno presenti stand gastronomici gestiti da ristoratori locali che proporranno i prelibati “frutti del gregge” (ricette derivanti dalla tradizione pastorale abruzzese) quali: pecorino di Farindola ma anche arrosticini, ravioli di ricotta di pecora, spezzatino di pecora, ‘pallotte cacio e ova’ e vari tipi di pasta fatta in casa.

A Pianella Festa della Birra: nell’area scolastica in Via Villa de Felici stand gastronomici con le migliori birre spillate a freddo. Ogni serata avrà un momento musicale di intrattenimento: si parte con la musica di Max Pezzali e degli 883 eseguita dai Jolly Blu e si arriva a quella dei Coldplay in compagnia dei Clocks passando per i Manu’s Funk.

A Tocco da Casauria torna l’appuntamento con Arte e gusto: due giorni di festa, di degustazioni per scoprire i sapori e i profumi del territorio allietati da danze e performance artistiche nelle piazze più caratteristiche del centro storico. A Bussi sul Tirino sabato e domenica ventesima Sagra del gambero e della trota, con questi due alimenti cucinati in diverse ricette; enogastronomia ma anche live musicali e attività ricreative nelle due serate.

Quindicesima Sagra di Sant’Antonio a Pescara, lungo la strada parco, Villa Sabucchi e via Sabucchi: ogni sera dalle ore 19 apertura degli stand dove si potranno gustare squisiti prodotti tipici abruzzesi, porchetta, arrosticini, salsicce, hot dog, baccalà, patatine, pizze e ciambelline fritte, cocomero, dolci e crepes per celiaci e non. Ventunesima Sagra mare e monti a Montesilvano con arrosticini e salsicce, pizzonte e patatine fritte, porchetta, pesce, primi piatti, bevande, dolci, frutta e spettacoli tutte le sere, anche per bambini.

Artisti di strada provenienti da varie regioni italiane, serate danzanti e buona cucina tradizionale saranno gli ingredienti della Festa di Sant’Agostino a Marina di Città Sant’Angelo: ci saranno acrobati aerei, giocolieri, trampolieri, lanciatori di coltelli, artisti del fuoco, clown, equilibristi, musicisti e spray paint artists con popcorn e zucchero filato gratis ai bambini; come da tradizione, le serate danzanti accompagneranno i ballerini. Le luci si spegneranno domenica notte con una golosa sorpresa ed un finale emozionante.

Al Teatro D’Annunzio venerdì andrà in scena Come il mare io ti parlo, liberamente tratto dal Moby Dick di Melville, con Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, e Susanna Costaglione. Sabato sarà la volta del Mercante di Venezia di Shakespeare: in scena Mariano Rigillo e Romina Mondello. Domenica saliranno sul palco, in Love Letters, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Gli amanti dell’arte potranno visitare presso The Urban Box a Pescara la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte, Per la prima volta in Italia verranno esposte opere di artisti di fama internazionale come KAWS, Ron English, Frank Kozik, James Jarvis e tanti altri che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del movimento dei Vinyl Toys. I pezzi in mostra fanno parte di un percorso di collezionismo che parte dal 2005 fino ad oggi, la disponibilità all’interno della collezione delle opere più rappresentative della corrente permetteranno al visitatore di ripercorrere tutte le evoluzioni del movimento.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 2 agosto

Come il mare io ti parlo al Teatro D’Annunzio

Si canta al karaoke a Il Saloon Pub di Popoli

Al Porto Turistico la musica dei Led Zeppelin contro quella degli Who (Estatica)

Live dei The Joshua Trip U2 Experience all’Azienda Agricola Pallottini di Città Sant’Angelo

Miriam Ricordi in concerto a Playa Paloma

Il tributo dei Kinky People a Bob Marley al Loft 128 di Spoltore

Notte bianca a Scafa

Sabato 3 agosto

Il Mercante di Venezia al Teatro D’Annunzio

Il Palyson de Cuba in concerto allo Stabilimento Il Pirata

L’omaggio di Anto a Biagio Antonacci da Strapizzami a Collecorvino

Al Porti Turistico la musica di Baglioni, Venditti e Renato Zero (Estatica)

Expresion Latina in concerto a Il Veliero di Montesilvano

La musica de I Taglia 90 al Loft 128 di Spoltore

Domenica 4 agosto

In canoa sul fiume Tirino

A cavallo nella valle dell’Orta

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

Love Letters al Teatro D’Annunzio

Celentony canta Celentano a Montesilvano Colle