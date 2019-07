Cosa fare nel primo weekend di agosto nel teatino? In evidenza Street Food Time, sagre e concerti di Rkomi, Ghemon e Nicola Piovani



CHIETI – Enogastronomia e musica sono i protagonisti del primo fine settimana di agosto a Chieti e provincia. Dopo il successo ottenuto nelle tappe abruzzesi di L’Aquila, Sulmona e San Salvo, Street Food Time approda nella splendida costa vastese, sul lungomare Cordella a Vasto Marina. Stilosi food truck giungeranno da ogni parte d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse. Il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali e da musica dal vivo. Venerdì, presso il campo sportivo di Rapino, seconda giornata di “Braciami – Festival del BBQ, il primo festival in Abruzzo dedicato al mondo Barbecue, giunto quest’anno alla sua seconda edizione: si potrà degustare, cucinare, affinare le proprie tecniche di barbecue.

A Santa Maria Imbaro decima edizione di Mangiando sotto le stelle: le serate saranno caratterizzate dalla degustazione di pasta, birra e arrosticini e altri prodotti tipici locali e saranno allietate da musica dal vivo. A San Vito Chietino seconda edizione di Gustando il Medioevo, con spettacoli teatrali, cortei, stand, armigeri, musici, falconeria, artisti di strada, pasti tradizionali accompagnati dai calici del Rel. Presso gli stand gastronomici sarà possibile degustare pizze , arrosticini, panini con la salsiccia e i tipici cellipieni di San Vito; nella locanda medievale, invece, piatti tipici abruzzesi. Miglianico, in provincia di Chieti, l’appuntamento con Le contrade del piacere, una rassegna enogastronomica con degustazione di piatti tipici abruzzesi, preparati per ogni contrada dai soci pro loco offerti lungo il centro e i borghi del paese. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Miglianico con l’obiettivo di far conoscere il territorio in tutta la sua completezza, permettendo di rivalutare la gastronomia, la cultura e il folclore. A Guarenna di Casoli quinta Festa de Lu Magna Magna, dove si potranno degustare piatti preparati secondo e ricette della tradizione e tante specialità locali e ballare in piazza.

Musica e divertimento a San Salvo dove sabato e domenica approderà l’RDS Play on tour summer edition, evento di calibro nazionale organizzato da RDS. Sulla spiaggia della città verrà allestito un autentico villaggio del divertimento, un’oasi di spensieratezza, scenograficamente ispirata ai colori e alle atmosfere delle isole tropicali in cui risuoneranno dolci e ritmate le playlist “RDS 100% Grandi Successi. A Francavilla al mare, in occasione dello Schock Wave Music Festival, saliranno sul palco il giorno 2 il rapper Rkomi e il 3 Ghemon, tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 2 “Nonsolo Blues” porterà a Ortona il celebre pianista e compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora con La Vita è Bella.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 2 agosto 2019

Rkomi in concerto a Francavilla al mare

Nicola Piovani in concerto a Ortona

Il tributo a Sade da Mondo Bongo a Francavilla

Tequila and Montepulciano Band in concerto a Palombaro

Cena spettacolo al Supporter beach di Fossacesia

Sabato 3 agosto 2019

Ghemon in concerto a Francavilla al mare

Festa del Cristo degli Abissi a Vallevò

Aperibirra al Castello di Roccascalegna

Si gioca a Il Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Celentony canta Celentano alla Baia delle Sirene a Francavilla al mare

John Ron Carpenter live al Primo a Chieti

Il tributo a Jovanotti de Una tribù che balla Ai Viali da Rocco a Lanciano

Nicola Di Camillo Trio e Fabrizio Bosso in concerto a Ortona

L’omaggio dei Senza Resa a Vasco Rossi a Pizzoferrato

Festa Anni 70 a Palazzo Lepri

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Summer party al Bajaverde a Fossacesia

Si balla al Baja Village a Vasto: ospite Federico Scavo

Si balla all’El Domingo a San Salvo

Domenica 4 agosto 2019

Rievocazione storica della battaglia tra Turchi e Cristiani a Tollo

Una domenica al museo gratis

La domenica al Supporter Beach di Fossacesia

The Arrib live Band al Lido Barracuda a Ortona

Acoustic Double Tio live al Caffè e Mercato a Guardiagrele

Direzioni Parallele live allo Chalet Il Gabbiano a Francavilla al mare

Cuneman Quartet live a Fossacesia

Unberto Palazzo dj a Il Pirata Lido a Fossacesia

Regina Queen Tribute Band a Paglieta

Il tributo dei Terzacorsia a Lucio Battisti al QB Green a Castelfrentano

Spettacolo pirotecnico per la Madonna del Porto a San Vito Chietino