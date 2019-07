Fine settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato: clima estivo e ventilato sulle coste. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Un promontorio mobile di alta pressione presente sull’Italia determina giornate con tempo stabile e soleggiato. A causa di una lieve flessione dello stesso attorno a venerdì sarà possibile la formazione di qualche temporale. Clima gradevolmente estivo e ventilato sulle coste. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 2 agosto



Il promontorio di alta pressione subisce una flessione e permetterà un rapido passaggio instabile. Inizio di giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio temporali su Maiella e Gran Sasso, con fenomeni che si estenderanno entro sera verso le zone costiere. Temperature in calo serale. Venti in prevalenza da Est, in rotazione a fine giornata da ONO. Mari poco mossi.

Sabato 3 agosto



L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con al più qualche lieve annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; deboli dai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare mosso.

Domenica 4 agosto



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in serata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (2, 3 , 4 agosto)

Pescara VEN – min 22° max 31° SAB – min 23° max 28° DOM – min 21° – max 28*

Chieti VEN- min 17° max 34° SAB – min 19° max 29° DOM – min 16° max 29°

Teramo VEN – min 19° max 32° SAB – min 20° max 29° DOM – min 17° max 29°

L’Aquila VEN – min 16° max 32° SAB – min 15° max 29° DOM – min 14° max 29°



