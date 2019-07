Al centro degli appuntamenti del primo weekend di agosto nell’aquilano le sagre e i concerti di Facchinetti, Neri Marcorè e Matia Bazar

L’AQUILA – Sagre e concerti al centro degli appuntamenti del primo weekend di agosto nell’aquilano. A Prezza appuntamento con la Summer Edition della Festa del carciofo, la manifestazione dedicata a questo prodotto tipico del territorio che ormai da undici anni si svolge nel mese di maggio. Presso gli stand gastronomici, appositamente allestiti a aperti a partire dalle ore 20, si potranno degustare: lasagna alla crema di carciofi, carciofi alla prezzana e carciofi fritti. Non mancherà la musica ad allietare la serata. A Capestrano la prima edizione della Festa del vino e del moscato, manifestazione promossa da Go Wine, associazione nazionale di consumatori turisti del vino, con l’obiettivo di valorizzazione vini e prodotti tipici del territorio. Nell’occasione il Castello di Piccolomini di Capestrano si trasformerà in un salotto del vino con un banco d’assaggio alla presenza diretta di produttori che animeranno le degustazioni incontrando il pubblico e raccontando attraverso il calice il loro territorio e i loro vini.

A Barisciano seconda edizione di Vicoli in festa, evento itinerante organizzato dall’Associazione delle Donne, che, a partire dalle ore 19, si snoderà tra i vicoli del centro storico del paese; un percorso paesaggistico-culturale, enogastronomico e folkloristico alla riscoperta dei prodotti del territorio e della buona musica. A Ortucchio diciottesima Sagra della Ranocchia: presso gli stand gastronomici si potranno assaporare piatti tipici a base di rana, lumache in umido, zuppa all’ortucchiese, arrosticini, porchetta marsicana e molto altro. a Oricola Sagra del tartufo; a Cappelle dei Marsi della coda alla vaccinara. Quattordicesima edizione di Pecure allu cutture, evento gastronomico che vuole ristabilire il legame storico di Pacentro con l’attività pastorale e gli scenari paesaggistici montani

Per gli appuntamenti musicali, Roby Facchinetti sabato sarà a Balsorano per una tappa del suo tour Inseguendo la mia musica. Domenica Neri Marcorè e i Gnu Quartet porteranno il loro omaggio a Fabrizio de Andrè a Peltinium, per la rassegna Paesaggi Sonori. La stessa sera i Matia Bazar saranno, invece, a Cavate di Sulmona. Hevia sarà in concerto a Sulmona a conclusione della Giostra cavalleresca.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo passando per la giornata da trascorrere con i pastori nei dintorni delle Gole del Sagittario.

Eventi di più giorni

Venerdì 2 agosto



The Fuzzy Dice live a Trasacco

Il Lago dei Cigni a Tagliacozzo

Sabato 3 agosto



Un giorno da pastore

Escursione in notturna nel Bosco di Sant’Antonio

In ebike sul lago di Scanno

Sagra del tartufo a Civita di Oricola

Sagra della coda alla vaccinara a Cappelle dei Marsi

Romantica, la Notte Fiorita a Bugnara

Love Letters a Tagliacozzo, con Raoul Bova

Roby Facchinetti in concerto a Balsorano

Il tributo dei Making Movies ai Dire Straits a Ovindoli

Domenica 4 agosto

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo della Valle d’Arano

In ebike in notturna da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Pecure allu cutture

Giostra cavalleresca d’Europa a Sulmona

Neri Marcorè e i Gnu Quartet in concerto a Peltinium

Matia Bazar in concerto a Cavate di Sulmona

Tequila and Montepulciano band live a Pratola Peligna

Tri in concerto a Balsorano