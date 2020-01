Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (17-19 gennaio)

Cosa fare nel fine settimana del 17, 18 e 19 gennaio 2020 in Abruzzo? In primo piano la Fiera dell’elettronica, la musica e il teatro

REGIONE – Cosa ci propone il terzo weekend di gennaio 2020? Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

1. Venerdi, dalle ore 21, al Teatro Massimo pettacolo di beneficenza in compagnia de La lima e la raspa, il duo comico di cabaret abruzzese composto da Enea di Liberato e Romeo D’Alberto: il ricavato verrà devoluto a progetti di sport facilitato e gratuito per persone diversamente abili.

2. Venerdi al Teatro Comunale di Orsogna e sabato al Teatro Comunale di Teramo (entrambi giorni alle ore 21) Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello portano in scena l’album pubblicato nel 2014, risultato di 17 anni di fraterna amicizia e di un approccio con la musica totalmente libero dagli schemi. Un viaggio magico, tra lirismo ed energia pura, che catturerà l’ascoltatore in un suono incantevole.

3. Sabato e domenica presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, in provincia di Pescara, torna l’appuntamento con la Fiera dell’elettronica e mercatino, giunta alla sua ventisetteesima edizione. Tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones.

4. Rievocazione storica culturale del Sant’Antonio Abate accompagnato da suoni e Canti popolari a Montorio al Vomano, a Nepezzano e a Fontanelle di Atri; domenica ventiduesima edizione de Lu monne de Sandandonie a San Silvestro, con benedizione degli animali e dei panini del Santo.

5. Alle 21 di sabato al Teatro Massimo torna a grande richiesta “The Legend of Morricone” by Ensemble Symphony Orchestra per un nuovo straordinario appuntamento, dopo l’incredibile successo riscosso a Pescara lo scorso 11 maggio. Uno spettacolo interamente rinnovato che omaggia il più grande compositore italiano di tutti i tempi, autore con 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro.

6. Domenica alle 17.30 al Teatro Comunale di Teramo va in scena I musicanti di Brema. Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: ‘l’unione fa la forza’. La gattina poetessa Emily ed il gallo pittore Chagall riusciranno a raggiungere i loro amici a Brema o si accontenteranno della casa nel bosco?

7. Domenica torna il Sangiò Jazz Festival, con il quarto appuntamento in calendario. Dopo lo straordinario successo dei primi tre eventi in cartellone, stavolta toccherà al Lorenzo Mazzocchetti Trio scaldare la platea dell’Auditorium della Scuola Civica Musicale di San Giovanni Teatino, a partire come sempre dalle 18.30.

8. I più sportivi potranno effettuare tutti i giorni una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso. Si inizierà l’attività spiegando il funzionamento della motoslitta ed il comportamento da tenere durante tutta la durata del percorso. Dopodichè si sosterà prima sulle sponde di una sorgente naturale e poi nel bosco e per ammirare e fotografare da vicino il magico paesaggio invernale.

9. Tra le occasioni di ballo. Per quanto riguarda la movida pescarese, rinviamo all’articolo dedicato. Venerdì si balla al BluMax di Tortoreto, all’Hot Rod Garage e al Bambola 2.0 a L’Aquila. Sabato al Mya in Val Vibrata, al Mamboking a Torricella Sicura, all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo, al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli. Domenica caraibica all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro, al The Hostel a Chieti Scalo e all’Arhea Latina a Vasto.

10. Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.