Fine settimana del 17, 18 e 19 gennaio con nuvole e possibile arrivo di qualche pioggia. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo un lungo periodo domimato dall’anticiclobe e caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, nel weekend possibile arrivo di qualche pioggia causato del passaggio di alcuni fronti nuvolosi in direzione del Mediterraneo centro-occidentale. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 17 gennaio



Avvio di giornata soleggiato o poco nuvoloso. In nottata una modesta perturbazione si avvicina da Ovest determinando un generale aumento delle nubi, ma ancora in un contesto prevalentemente asciutto. Temperature stabili o in lieve calo. Mari poco mosso ma con moto ondoso in graduale accentuazione tra sera e notte.

Sabato 18 gennaio



Un fronte nuvoloso attraversa le regioni centrali determinando condizioni di cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi, seppur con precipitazioni pressoché assenti. Temperature in rialzo nei valori minimi notturni ma in diminuzione in quelli massimi pomeridiani. Venti moderati da Nordovest in quota, tra Ovest e Nordovest al suolo con locali rinforzi sulle aree costiere. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica 19 gennaio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1150 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18 e 19 gennaio)

Pescara VEN – min 6° max 11° SAB – min 6° max 12° DOM – min 6° – max 9°

Chieti VEN- min 1° max 11° SAB – min 0° max 13° DOM – min 1° max 8°

Teramo VEN – min 2° max 10° SAB – min 1° max 10° DOM – min 2° max 7°

L’Aquila VEN – min 0 max 10° SAB – min 0° max 6° DOM – min 1° max 5°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.