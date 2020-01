Cosa fare a Teramo il 17, 18 e 19 gennaio 2020? In primo piano le rievocazioni di Sant’Antonio Abate, musica, serate disco e teatro

Archiviate le feste natalizie, anche il secondo weekend del 2020 sarà ricco, come sempre di appuntamenti. In primo piano i lve musicali, le serate disco e gli spettacoli teatrali.

Venerdì 17 gennaio

A partire dalle ore 19.30 a La Vineria a Teramo la cucina e lo Swing del Fidanza Jazz Combo, nella serata di Sant’Antonio,con un menu antico. Karaoke con Luca e Connie al Filzi Street 3.0 a Martinsicuro. Torna il venerdì con cena e dopocena al Victory Pub di Roseto degli Abruzzi. Alle 21 al Teatro Comunale di Teramo Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello portano in scena l’album pubblicato nel 2014, risultato di 17 anni di fraterna amicizia e di un approccio con la musica totalmente libero dagli schemi. Al Sessantanove a Giulianova arriva la musica italiana di Direzioni Parallele: dalle hits di ieri ai successi di oggi. Si gioca a Il Cervellone quiz alla Pizzeria Forno Nero di Silvi Marina. Torna la cena spettacolo firmata Filippo Porrini e Andrew DG al Dolce & co a Mosciano Sant’Angelo. Dalle 22, a Tortoreto, al Pub Frida a Tortoreto Jazz’ About quintet. La formazione si muove nell’ambito di un jazz che va dal tradizionale all’hard bop passando per l’inevitabile periodo del be-pop. All’Hangar 72 il rock classico della Jolly Rogers Band con brani di artisti quali Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Eric Clapton, Pink Floyd, Dire Straits, Santana e molti altri. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 18 gennaio

Rievocazione storica culturale del Sant’Antonio Abate accompagnato da suoni e Canti popolari a Montorio al Vomano, a Nepezzano e a Fontanelle di Atri. Karaoke con Luca e Connie al Ristorante Pizzeria Romani di Martinsicuro. Si balla in compagnia della musica Anni 70, 80, 90 alla discoteca Mya in Val Vibrata, latino al Mamboking di Torricella Sicura e commerciale all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo.

Domenica 19 gennaio

Alle 17.30 al Teatro Comunale di Teramo va in scena I musicanti di Brema. Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: ‘l’unione fa la forza’. Presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “M. Delfico” a Teramo riprende la XXVI Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello”. Protagonista il giovane duo violino e pianoforte “Enjoy Duo”, con Daniela Carabellese, violino e Pietro Laera, pianoforte. Cena e dopocena caraibico e urbano all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro.