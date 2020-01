Cosa fare nel fine settimana del 17, 18 e 19 gennaio 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo piano concerti, presentazione libri, gite sulla neve

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel terzo weekend di gennaio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, presentazione di libri e serate disco per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni si potrà efffettuare una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso per ammirare lo splendido paesaggio innevato da una prospettiva selvaggia e naturalistica: quella del bosco.

Venerdì 17 gennaio

A partire dalle 19.30, in occasione della Festa di Sant’Antonio, il Ristorante Le origini a L’Aquila propone un menù ricco di sapori di un tempo: dalle cotiche con fagioli agli strozzapreti passando per la “panonta”. A Il vino di Sup di Avezzano, insieme a La Banda della Stradella, i festeggerà Sant’Antonio con musica, prelibatezze e vino a fiumi. Dalle 21 all’Amnesia Pub a L’Aquila si potrà cenare in compagnia della musica degli Spaghetti Rocchenroll; al Teatro Off Limits di Avezzano va, invece, in scena La stagione el colibrì. Dalle 22.30, a L’Aquila, al Monthy’s Irish Pub i Maetalika proporranno le più belle canzoni dei Metallica. All’Irish Cafè, invece, Giuseppe Costantini e Alessio De Paulis in performance acoustic live. Si esibiranno con dei classici del repertorio rock melodico internazionale, U2, Queen, Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, Blur, Creedence Clearwater Revival, ma anche qualcosa di nostrano come Francesco De Gregori, Pino Daniele, Lucio Battisti. Cena spettacolo e a seguire disco all’Hot Rod Garage a L’Aquila. Si balla al Bambola 2.0 a L’Aquila.

Sabato 18 gennaio

A partire dalle 18 al Mondadori Bookstore i Avezzano Alessio Romano preemta il suo D’amore e di baccalà. Dalle 21 allo spazio Rimediato a L’Aquila presso l’Auditorium del Parco (Renzo Piano) in scena Max Paiella legge Rodari: dalle mitiche favole al telefono, alle filastrocche, alle canzoni, ai tanti perché. Si balla al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica di Pizzoli.

Domenica 19 gennaio

Dalle 17 al Mondadori Bookstori Un pomeriggio da favola con grandi e piccini. Dalle 17.30 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona concerto della Accordion Band: musiche di Piazzolla, Galliano e altri.