Cosa fare a Pescara nel weekend del 17, 18 e 19 gennaio 2020? In primo piano al Fiera dell’elettronica a Montesilvano e “The legend of Morricone”

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel terzo weekend di gennaio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra fiere, concerti o, ancora, avvincenti spettacoli a teatro.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara

Eventi di più giorni

Sabato e domenica presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, in provincia di Pescara, torna l’appuntamento con la Fiera dell’elettronica e mercatino, giunta alla sua ventisetteesima edizione. Tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones. All’Auditorium Flaiano va in scena Pinocchio, un burattino contro il bullismo.

Venerdì 17 gennaio

Dalle 21 all’Auditorium Flaiano va in scena lo spettacolo Un marito per Mamma mia! L’incasso sarà devoluto all’Associazione AIDO – Gruppo Pescara. Spettacolo di beneficenza anche al Teatro Massimo in compagnia de La lima e la raspa, il duo comico di cabaret abruzzese composto da Enea di Liberato e Romeo D’Alberto: il ricavato verrà devoluto a progetti di sport facilitato e gratuito per persone diversamente abili. All’Osteria della musica – Saturno cena spettacolo con gli Studio 54, la band che fa ballare dappertutto, anche sui tavoli. Presso la Libreria I luoghi dell’anima primo appuntamento dei Ntuurni letterari con lo scrittore Giancarlo Giuliani. Dalle 21.30 al Babilonia 21 poesie invece di chiederti come stai, un reading concerto incentrato sull’esecuzione, in rigorosa chiave acustica, di brani della migliore canzone d’autore italiana, da De André ai giorni nostri, passando per Tenco, Guccini, De Gregori, Paoli, Graziani, Dalla, Battisti, Fossati, Fabi, Brunori Sas e tanti altri. Le canzoni saranno intervallate da brevi letture di poesie tratte dal libro che dà il nome allo spettacolo. Al Briganteria Pub l’AIDA Cover Band proporràle più belle canzoni di Rino Gaetano. Allo Jammin Club di Montesilvano serata tributo ad un gruppo immortale che ha fatto storia: The Beatles Mattatori della serata i The Magical Mistery Experience. Alle 23 gli Hand Grenade – Green Day Tribute, il miglior tributo d’Italia ai Green Day, tornano nuovamente in Abruzzo, e precisamente al Loft 128 di Spoltore, per la prima tappa del tour 2020. A partire dalle ore 23.30 i Night Visions suoneranno al MamiWata tutte le hits degli Imagine Dragons.

Sabato 18 gennaio

Dalle 17 al Porto Allegro di Montesilvano Rappresentazione teatrale di Sant’Antonio protettore degli animali. Alle 18 presso l’Associazione Miricreo nuovo incontro sulla storia del cinema. Alle 21 al Teatro Massimo torna a grande richiesta “The Legend of Morricone” by Ensemble Symphony Orchestra per un nuovo straordinario appuntamento, dopo l’incredibile successo riscosso a Pescara lo scorso 11 maggio. All’Osteria della musica-Saturno cena accompagnata dalla esibizione del Maestro Matteo Ciavattella che interpreterà Tiziano Ferro e a seguire dj set per una lunga notte dance. Dalle 22 al Babilonia live del duo acustico Slavi – Bravissime persone. Alle 23 al Loft 128 di Spoltore arrivano i Radiosupernova, il miglior tributo degli Oasis.

Domenica 19 gennaio

Alle 11 il Gruppo “Sempre Amici” e la Parrocchia “S. Silvestro Papa”, presentano a S. Silvestro la ventiduesima edizione de Lu monne de Sandandonie: benedizione degli animali e dei panini del Santo e rappresentazione della vita di Sant’Antonio Abate. Alle 17 al Centro Commerciale Porto Allegro di Montesilvano Magic Show; a seguire, musica, baby dance e animazione. Alle 18 al Teatro Cordova va in scena La stanza del pastore (Il transumante), diretto e interpertato da Edoardo Oliva. Presso il Teatro Orazio Costa continua il percorso Alla scoperta della voce, con il quinto incontro durante il quale la dott.ssa Carla Ingelido con un’avvincente modalità laboratoriale proporrà ai partecipanti nuovi esercizi per scoprire, conoscere e avere cura della propria voce (Evento a numero chiuso). A partie dalle ore 18.30 presso la Libreria Primo Moroni, pe rla rassegna Gli imperdibili, proiezione (accompagnata da merenda e aperitivo) del film La donna elettrica. Dalle 19.30 alla Scuola Macondo appuntamento con il cantautore Emanuele Colandrea. Dalle 21.30 all’Osteria della musica di Cepagatti i Clamoroso canteranno le più belle canzoni di Alessandra Amoroso.