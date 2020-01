Cosa fare il 17, 18 e 19 gennaio 2020 nel teatino? In primo piano live musicali, spettacoli teatrali e presentazione di libri

Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel terzo weekend di gennaio. Non avrete che l'imbarazzo della scelta tra musica dal vivo, spettacoli e presentazione di libri; per chi vuole trascorrere qualche ora all'aria aperta anche ciaspolate.

Eventi di più giorni

Venerdì (ore 20.45), sabato (ore 20.45) e domenica (ore 17.30) al Teato Tosti di Ortona va in scena Filumena, liberamente tratto da “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. I più sportivi potranno partecipare alla ciaspolata con polenta e centro benessere.

Venerdì 17 gennaio

Alle 17.30, al teatro Tosti di Ortona, Erri De Luca presenta “Impossibile”, il suo ultimo libro. Alle 18 presentazione del romanzo “Credi in me” di Alessio Masciulli nel Liceo Classico G.B. Vico di Chieti. Dalle 18.30 verticale di Barbaresco al Vinum Winery a Villa Caldari. Alle 20.30 torna l’appuntamento con la country dance presso lo Steak House 392 di Chieti Scalo. Dalle 21 serata all’insegna delle canzoni di Vasco con il duo Salerni-Balice al Cafè Racer di Chieti. Al Teatro Comunale di Orsogna Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello portano in scena l’album pubblicato nel 2014, risultato di 17 anni di fraterna amicizia e di un approccio con la musica totalmente libero dagli schemi. Alle 22.30 torna sul nostro palco del Beat Cafè di San Salvo uno progetti musicali più attivi del nostro territorio come il collettivo della Piccola Underground Orchestra, guidata dal maestro Luca Raimondi.

Sabato 18 gennaio

A partire dalle ore 21 si gioca a Il cervellone quiz al Mondo Bongo a Francavilla al mare. L’Associazione sportiva dilettantistica Planet di Lanciano presenta invece come ogni anno l’annuale spettacolo di Danze Urbane, in programma al Teatro Fenaroli di Lanciano. Dalle 21.30 Acoustic Double Trio al Club House di Chieti. Il meglio dei 50’s-60’s-70’s in veste acustica!! Covers di Eagles, Doors, Denver, Cash, Elvis, Creedence, Animals, Skynyrd, JJ Cale, Beatles, Blues Brothers, colonne sonore e molto altro ancora. Dalle 22 al FuoriCorso di Chieti serata all’insegna dell’Italianità con i più grandi successi ItaGliani degli Anni ’90. Alo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo tornano i DeMode: due ore di puro sound Depeche Mode dagli anni ’80 fino agli ultimi recenti album della band di Basildon. Dalle 22.30 al Tapaz Food Experience la voce soul Martina Jozwiak, accompagnata da due musicisti d’eccezione, proporrà i classici dei più grandi artisti neri come Stevie wonder, Aretha Franklin Marvin Gaye, fino ad arrivare ai più attuali, come Bruno Mars, Justin Timberlake, Sam Smith, Amy Winehouse. I Linea D’Ombra Tribute Band Litfiba tornano al PK Games&Music Cafè di Lanciano per un live tutto in unplugged.

Domenica 19 gennaio

Alle 16, per la Rassegna Teatrale Togliamoci la maschera all’interno della Casa Circondariale di Lanciano, va in scena la commedia Arsenico e vecchi merletti. Torna il Sangiò Jazz Festival, con il quarto appuntamento in calendario. Dopo lo straordinario successo dei primi tre eventi in cartellone, stavolta toccherà al Lorenzo Mazzocchetti Trio scaldare la platea dell’Auditorium della Scuola Civica Musicale di San Giovanni Teatino, a partire dalle 18.30. Dalle 21 al Primo di Chieti concerto della statunistense Tara Veralde. Si gioca a Il cervellone quiz allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo. Domenica caraibica al The Hostel di Chieti Scalo.