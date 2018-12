Abruzzo turismo: mercatini, spettacoli e divertimento nel weekend

Cosa fare nel weekend in Abruzzo? In programma appuntamenti collegati al Natale, concerti, teatro, mostre e serate disco

Atmosfere natalizie, musica, spettacoli e divertimento: sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno il weekend dell’Immacolata, colmo di eventi e manifestazioni cui poter partecipare. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 7-9 dicembre 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Per quanto riguarda le mostre, a Pescara si segnalano “Andrea Pazienza, trent’anni senza” alla Fondazione Pescarabruzzo, alla Casa D’Annunzio la mostra “Gabriele D’Annunzio, Eroe della Grande Guerra”, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna, al Museo delle Genti d’Abruzzo Percorsi d’arte contemporanea, al Museo d’Arte Vittoria Colonna “PescarArt 2018”, all’Aurum Ludopatia. A Chieti proseguono presso Palazzo Zambra “Futuro Anteriore” e presso la Galleria Trifoglio “Gli artisti del popolo”; presso il Museo Costantino Barbella di Chieti quella di pittura di Franco Pasqualone e Simonetta Paganini. A Vasto presso Palazzo D’Avalos la mostra su Filippo Palizzi “Dopo il diluvio”; a lanciano “Palisirs e Jeaux. In provincia di Teramo gli amanti dell’arte saranno accontentati con la rassegna “Fortezza nell’arte”, a Civitella del Tronto, che in questo periodo ospita “Lillo Magro ed Emma Luzietti: generazioni a confronto” ma anche con Solitudes, la mostra personale di Veronica Francione presso le ex Scuderie di Palazzo Acquaviva ad Atri giunta agli ultimi giorni e con Volti Lectus presso la Sala Ipogea di Teramo.

Passiamo ai concerti. Mimmo Locasciulli sarà all’Auditorium Cianfarani di Chieti. Al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo tornerà invece Gemitaiz per proporre le canzoni dell’album “Davide” e i suoi classici cavalli di battaglia. Pierdavide Carone con il suo show acustico sarà ospite del Marini’s American Pub di Giuliano Teatino mentre Leonardo Angelucci proporrà invece il suo album di esordio “Questo frastuono immenso” a Isola del Gran Sasso.

Gli amanti del teatro potranno assistere a A Christmas Carol al Teatro Comunale di Chieti mentre al Teatro Comunale di Atri andrà in scena Giovanna D’Arco.



Tanti gli eventi in preparazione al Natale: a Pescara, Chieti, Lanciano e un po ovunque. Mercatini natalizi a Bugnara, Sulmona, Casalincontrada, Campo di Giove, Capestrano, Ovindoli, Ripattoni di Bellante, Montesilvano, Civitella Roveto, Martinsicuro, Pacentro, Magliano dei Marsi, L’Aquila, Giulianova Alta, Roccascalegna, Casoli, Tornimparte. Presepi a Santo Stefano di Sessanio, Civitella Alfedena, Lanciano.

Si potrà degustare cioccolata a CioccOvindoli, giocare alla Fortezza di Civitella del Tronto, assistere a La Notte dei Faugni ad Atri.

Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche camminata all’aria aperta, ppure ciaspolare. Tante le possibilità di pattinare sul ghiaccio. Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.