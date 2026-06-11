Sante Marie unica tappa abruzzese dell’Appennino Bike Tour Festival 2026

SANTE MARIE – Il Comune di Sante Marie si conferma punto di riferimento del turismo sostenibile e delle due ruote. È stato presentato nella sala dei presidenti del CONI a Roma l’Appennino Bike Tour Festival 2026, il grande evento nazionale che dal 19 giugno al 20 settembre attraverserà l’Italia lungo la dorsale appenninica per promuovere mobilità dolce, turismo esperienziale e valorizzazione delle aree interne.

Sante Marie sarà l’unica tappa dell’Abruzzo, un riconoscimento che conferma il ruolo del borgo marsicano nelle politiche di sviluppo sostenibile.

Promosso da Vivi Appennino con Federazione Ciclistica Italiana, ANCI e Confcommercio, il Festival è sostenuto da Poste Italiane, patrocinato dalla RAI, dalla TGR, dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dell’Agricoltura, oltre che da numerose realtà nazionali.

Un viaggio di 3.100 km attraverso 14 regioni

L’edizione 2026 partirà il 19 giugno da Genova e si concluderà il 20 settembre a Roccafiorita, in Sicilia, lungo l’itinerario ciclo-turistico dell’Appennino Bike Tour, oltre 3.100 km interamente segnalati e nati dal G7 Ambiente 2017.

La carovana sostenibile arriverà a Sante Marie il 4 e 5 luglio, trasformando il borgo in un hub di incontri, sport e promozione territoriale.

Il programma del 5 luglio: pedalata, degustazioni e Forum regionale

Area promozionale – 16:30-22:00

In Piazza Donatoni sarà allestita l’area dedicata all’Appennino, con stand informativi e attività aperte al pubblico.

Pedalata promozionale – ore 16:30

Partenza da Piazza Donatoni per un percorso di 20 km con guida FCI, direzione Castelvecchio e Scanzano.

Prevista una sosta degustazione con prodotti tipici abruzzesi, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali.

Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile – ore 19:30

Tra Piazza Donatoni e via Don Paolo Frezzini si terrà il Forum dedicato ai temi chiave delle aree interne: contrasto allo spopolamento. servizi essenziali, nuove economie sostenibili, sviluppo dei borghi

Interverranno:

– Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie e presidente Uncem Abruzzo

– Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino

Moderazione di Federica Ghinelli.

I contributi raccolti nei vari territori confluiranno nel documento strategico nazionale che sarà presentato il 17 novembre 2026 alla Camera dei Deputati, durante il II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino.

Le parole del sindaco Berardinetti

«Ospitare l’unica tappa abruzzese dell’Appennino Bike Tour Festival è un grande orgoglio e il coronamento di un lavoro dedicato al turismo lento e alla valorizzazione del territorio», ha dichiarato il sindaco Lorenzo Berardinetti.

«I piccoli comuni non sono luoghi marginali, ma custodi di un patrimonio ambientale e culturale immenso. Il Festival e i Forum regionali rappresentano un’occasione preziosa per riportare al centro dell’agenda nazionale infrastrutture, servizi e nuove economie sostenibili, fondamentali per contrastare lo spopolamento».

Ambasciatori dell’Appennino

Al termine del Forum si terrà la nomina degli Ambasciatori dell’Appennino, riconoscimento assegnato a persone, imprese e realtà che si distinguono nella valorizzazione culturale, sociale e ambientale dei territori appenninici.

Tutti lgi eventi sono gratuiti

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare l’Organizzazione ABT FESTIVAL al numero 0534 527982 oppure scrivere a organizzazione@abtfestival.com.