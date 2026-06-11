CIPESS stanzia 265 milioni per la ricostruzione post‑sisma 2009 in Abruzzo

L’AQUILA – L’approvazione da parte del CIPESS di interventi per oltre 265 milioni di euro destinati ai territori colpiti dal sisma del 2009 rappresenta un passaggio decisivo per la ricostruzione dell’Abruzzo. A sottolinearlo sono il senatore Guido Liris, il senatore Etelwardo Sigismondi e l’onorevole Guerino Testa, che parlano di “risultato di straordinaria importanza” per la fase conclusiva del processo di rinascita del territorio.

Secondo quanto annunciato, più di 255 milioni di euro saranno destinati alla ricostruzione privata nei Comuni dell’Aquila, del cratere e fuori cratere, mentre ulteriori fondi garantiranno il potenziamento delle attività tecniche e amministrative degli Uffici speciali. Un provvedimento che assicura continuità finanziaria agli interventi ancora in corso e conferma la volontà del Governo di accompagnare fino al termine il percorso di ricostruzione.

I parlamentari evidenziano come il risultato sia frutto di un lavoro “costante e condiviso” tra Governo, Struttura di missione Sisma 2009, Regione Abruzzo, enti territoriali e uffici tecnici. Un ringraziamento particolare è rivolto al coordinatore della Struttura di missione, Mario Fiorentino, per l’impegno profuso negli anni.

La ricostruzione – sottolineano Liris, Sigismondi e Testa – non riguarda soltanto edifici e infrastrutture, ma significa ricostruire comunità, rafforzare la sicurezza dei territori e creare nuove opportunità di sviluppo. L’obiettivo resta quello di completare definitivamente il percorso, rendendo i territori colpiti dal terremoto più sicuri, moderni e competitivi