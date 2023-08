Al via la rassegna “Una colonna sonora per la vita”: il programma

Ad aprire la nuova edizione della rassegna sarà Antonello Persico a Sulmona l’11 agosto; a chiuderla i The Three Birds il 1° settembre

SULMONA – Sarà il cantautore Antonello Persico, con lo spettacolo “Mi innamoro di tutto”, dedicato a Fabrizio De Andrè, a inaugura la nuova edizione di “Una colonna sonora per la vita”. Appuntamento giovedì 3 agosto, alle ore 21, nella frazione di Vallelarga a Pettorano sul Gizio (L’Aquila), nel piazzale dell’ex edificio scolastico, con la band del cantautore medico pescarese da anni impegnato in un importante progetto di musica e solidarietà.

Progetto che da tempo si sposa con le attività dell’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona che, con “Un colonna sonora per la vita”, si pone l’obiettivo di sostenere l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Sulmona. Grazie alle precedenti edizioni sono stati acquistati macchinari di alta diagnostica e specializzazione che sono già a disposizione di tutti i cittadini della Valle Peligna e dell’Alto Sangro.

Come da tradizione tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e sono promossi grazie alla collaborazione dei comuni che ospitano le serate (per informazioni si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com). Il pubblico può contribuire acquistando volontariamente i biglietti per la lotteria di solidarietà. Tra i numerosi appuntamenti in programma ci sarà anche l’atteso concerto del cantautore Filippo Graziani che venerdì 11 agosto, alle 21, porterà in Piazza Duval a Campo di Giove il tour “Arcipelago Ivan”, in cui propone classici e perle nascoste del repertorio del papà Ivan Graziani. In programma anche tanti concerti tributi ad artisti che hanno fatto la storia della musica italian e del rock come Rino Gaetano, Eric Clapton e Dire Straits.

PROGRAMMA

Questo il programma completo (tutti i concerti iniziano alle ore 21): giovedì 3 agosto – Antonello Persico (Vallelarga – Pettorano sul Gizio); sabato 5 agosto – Rino & Friends (Alfedena); domenica 6 agosto – Giuseppe Palerma (Bugnara); martedì 8 agosto – Rino & Friends (Corfinio); giovedì 10 agosto – Antonello Persico (Popoli – PE); venerdì 11 agosto – Flippo Graziani (Campo di Giove); domenica 13 agosto – Rino & Friends (Secinaro); domenica 13 agosto – Antonello Persico (Villalago); lunedì 14 agosto – Rino & Friends (Rocca Pia); lunedì 14 agosto – Dada – Ivan Graziani Tribute (Torricella Peligna – CH); mercoledì 16 agosto – Rino & Friends (Scanno); mercoledì 16 agosto – Yard Byrds (anfiteatro Torre dei Nolfi – Bugnara); giovedì 17 agosto – Golden Straits – tributo ai Dire Straits (Pettorano sul Gizio); sabato 19 agosto – Rino & Friends (Ateleta); venerdì 25 agosto – Clapton Experience (Pietransieri – Roccaraso); sabato 26 agosto – Yard Byrds (Rocca Pia); domenica 27 agosto – Rino & Friends (Sulmona, cortile Annunziata); venerdì 1 settembre – The Three Birds (Anversa degli Abruzzi).