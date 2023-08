Grande successo per la Notte Bianca dello sport e del commercio a Chieti

Alla manifestazione, che si é svolta a Chieti lo scorso 29 luglio, hanno partecipato 28 federazioni sportive e oltre 1500 atleti

CHIETI – Grande successo per la Notte Bianca dello Sport e del Commercio di Chieti, alla sua prima edizione, svoltasi lo scorso 29 luglio. L’evento ha visto presenti 28 federazioni sportive e oltre 1500 atleti che hanno popolato la Villa Comunale e il Corso Marrucino cimentandosi nelle rispettive discipline.

Madrina della manifestazione Fabrizia D’Ottavio. Premiati Lucio Tavoletta, laureatosi recentemente Campione Europeo Under 18 di Judo, la giovane campionessa e talento del motocross abruzzese Emanuela Talucci e il pugile Emanuele Cavallucci oltre a Fabrizia D’Ottavio alla quale è stato conferito uno speciale premio per la sua lunga carriera come ginnasta che tanto lustro ha dato alla città di Chieti in giro per il mondo.

Soddisfazione nelle parole di Massimiliano Milozzi, delegato provinciale Coni Chieti per la riuscita della manifestazione: “La manifestazione, organizzata da noi come Coni Point di Chieti, è stata un grande successo. Un ringraziamento particolare, oltre che alle famiglie che hanno permesso agli atleti di intervenire così massivamente in un periodo estivo, anche e soprattutto ai presidenti delle associazioni e ai vari tecnici che si sono adoperati per far sì che l’evento si svolgesse nel migliore dei modi. Un enorme grazie va ai cittadini di Chieti che hanno invaso la Villa Comunale e il Corso Marrucino che sono stati pieni fino a tarda notte. Mi preme anche ringraziare la madrina Fabrizia D’Ottavio che, con la sua presenza, ha dato lustro alla serata. Il mio staff mi ha aiutato e supportato anche nelle varie difficoltà ed esigenze che si sono presentate in corso d’opera. La Notte Bianca dello Sport dimostra che il Coni è compatto e che c’è molta voglia di sport a Chieti e in tutti i comuni della provincia. È stato un lavoro molto duro, ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato decisamente importante”.