Ufficiale, Machin é un nuovo calciatore del Pescara

Il centrocampista classe 1996, in arrivo dal Monza, ha scelto il numero 99 e sarà convocato per la partita Pescara – Cremonese

PESCARA – Josè Machin é un nuovo giocatore del Pescara. Ventiquattro anni, centrocampista, é cresciuto nel club spagnolo del La Floresta, a Tarragona. In Italia ha vestito le maglie della Roma, Trapani, Brescia, Parma e Monza. A Pescara ha già giocato nella stagione 2018/2019 e 2019/2020 realizzando complessivamente 48 presenze e realizzando 10. Ecco l’annuncio ufficiale:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Associazione Calcio Monza le prestazioni sportive del calciatore Josè Machin.

Il centrocampista classe ‘96 si è unito nuovamente in prestito alla compagine #BiancAzzurra, dopo aver già trascorso a Pescara le stagioni 2018/19 e 2019/20, torna per una nuova esperienza in riva all’Adriatico. Il calciatore ha scelto il numero 99 e sarà convocato per la partita #BKT #PescaraCremonese“.