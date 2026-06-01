Meteo Abruzzo del 2 giugno 2026: Festa della Repubblica con tempo instabile

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it ila giornata di martedì 2 giugno trascorrerà all’insegna del tempo instabile.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

In Abruzzo la giornata di martedì sarà segnata da nuvolosità irregolare, con il ritorno di ampie schiarite in serata grazie al progressivo rinforzo della pressione atmosferica. Sui litorali, nelle aree subappenniniche, sui massicci centrali e lungo l’Appennino occidentale si alterneranno nubi e spazi di sereno per l’intero arco della giornata, senza fenomeni significativi.

I venti soffieranno deboli dai quadranti sud‑occidentali, per poi attenuarsi e ruotare verso est nelle ore successive. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3650 metri, mentre il mare risulterà poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (2 giugno 2026)

PESCARA

MAR – min 19° max 26°

CHIETI

MAR – min 16° max 27°

TERAMO

MAR – min 16* max 27°

L’AQUILA

MAR – min 13° max 25°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.