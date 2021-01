Aielli, bando per 4 operatori servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati in due progetti sociali. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 dell’8 febbraio 2021

AIELLI – Bando nazionale per la selezione di operatori volontari per il servizio civile universale, sono 4 posti disponibili al Comune di Aielli, per due progetti: “Gemme di cultira” (2 posti; https://www.cescproject.org/main/2020/12/09/gemme-di-cultura/); “Ambiente che vive” (2 posti, https://www.cescproject.org/main/2020/12/07/ambiente-che-vive-2/)

Per leggere il bando basta cliccare sul link bit.ly/3mDRG7A.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line suddetta, entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. L’InfoDay per guidare gli aspiranti volontari nella presentazione della candidatura è stato fissato per mercoledì 20 Gennaio alle ore 17:00, presso la Sala Consilliare del Comune di Aielli.