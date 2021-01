Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 16 gennaio 2021

Notizie del 16 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 443 ricoverati, 41 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 16 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 240 nuovi positivi su 3.250 tamponi analizzati, 2 decessi, che hanno portato il totale a 1.311. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 26.276. I ricoverati in malattie infettive erano 443, in terapia intensiva 41. Gli attualmente positivi erano 11.684.

Sulla base dell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità (RT a 1,12), il Governo ha deciso che dal 17 gennaio l’Abruzzo tornerà in zona arancione.Sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

I musei sono chiusi. Il Governatore Marsilio ha scritto sui social che rinnoverà “con ancora maggior vigore la richiesta al Governo di fare presto con gli indennizzi, altrimenti queste nuove restrizioni rischiano di trasformarsi in una mazzata mortale per interi settori. Stesso discorso per la filiera del turismo invernale, colpito dallo spostamento al 15 febbraio della riapertura, cosa che per molti impianti vuol dire di fatto aver perso l’intera stagione o quasi”.

Intanto la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per contrastare i gravi effetti che il coronavirus ha prodotto ai danni delle associazioni sportive in Abruzzo. Lo stanziamento è già previsto nelle leggi regionali emanate con lo scopo di adottare misure straordinarie e urgenti per sostenere l’economia e l’occupazione.

L’assessore Verì ha anche comunicato che si é sbloccato l’iter per l’assegnazione di 64 sedi farmaceutiche in Abruzzo. La procedura aveva preso il via nel 2012, con la messa a bando di 85 nuove sedi, di cui 21 già assegnate.