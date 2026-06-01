Piergiorgio Bucci trionfa nel Gran Premio Roma a Piazza di Siena: le congratulazioni di Liris

ROMA – Il senatore Guido Liris (nella foto) esprime le sue più sentite congratulazioni a Piergiorgio Bucci per la straordinaria vittoria nel Gran Premio Roma, la prova regina dello CSIO di Piazza di Siena, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’equitazione internazionale. Un successo storico: dopo otto anni, un cavaliere italiano torna a imporsi nella gara simbolo del concorso romano.

“Piergiorgio Bucci ha regalato all’Italia, all’Abruzzo e all’Aquila una giornata di grande sport e di grande orgoglio – dichiara Liris-La sua vittoria è il risultato di talento, sacrificio, determinazione e di una carriera costruita con impegno e professionalità ai massimi livelli. Parliamo di un atleta eccezionale e di una persona speciale che da anni rappresenta con onore il nostro territorio nel mondo”.

Il senatore sottolinea anche il valore istituzionale dell’evento: “Essere presente a Piazza di Siena insieme ai sottosegretari Isabella Rauti, Paola Frassinetti e Giampiero Cannella mi ha permesso di vivere da vicino l’emozione di questo straordinario successo”.

Liris conclude evidenziando l’importanza del risultato per l’intera comunità abruzzese: “La vittoria di Piergiorgio Bucci è motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio e dimostra come il talento abruzzese possa raggiungere i traguardi più prestigiosi a livello internazionale. A lui vanno il mio affetto, la mia stima e l’augurio di continuare a collezionare successi e soddisfazioni”