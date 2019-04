Tre punti d’oro per il Teramo nello scontro diretto in in chiave salvezza con il Vis Pesaro. Ora si guarda alla trasferta di domenica prossima sul campo della Triestina

TERAMO – Finisce 2-1 al Bonolis lo scontro diretto per la salvezza tra Teramo e Vis Pesaro. I biancorossi passano in svantaggio con un gol realizzato da Petrucci su rigore a inizio ripresa ma rimontano grazie a Infantino, che segna di testa dopo soli due minuti, e Ventola che sfodera una sciabolata da fuori area. tre punti importantissimi nella lotta per non retrocedere, che portano gli abruzzesi all’undicesimo posto in classifica con 42 punti, a quattro lunghezze dalla zona rossa.

Grande soddisfazione al termine del match negli spogliatoi ma anche in sala stampa, dove è intervenuto anche il Presidente Campitelli. “La vittoria odierna vale doppio e possiamo credere anche a qualcosa di più bello visto che sinora abbiamo sofferto tantissimo – ha dichiarato il Presidente- Nel calcio i successi portano entusiasmo e serenità, i risultati ti aiutano a star meglio. Oggi la Serie C, in Abruzzo, siamo solo noi, dobbiamo rimarcarlo con forza e grande orgoglio”.

Il tecnico biancorosso Maurizi ha voluto, invece, sottolineare la capacità di reazione della squadra nel momento in cui si è trovata in svantaggio e come i tifosi, in una gara così delicata siano stati il valore aggiunto “Il pubblico ci ha dato una grande mano, anche sotto di un gol: era dalla sconfitta di Terni che non andavo sotto la Curva e in settimana mi avevano chiesto di tornarci, era giusto elogiarla per il sostegno incondizionato offerto”.

Ora l’attenzione è rivolta alla trasferta di Trieste, dove il Teramo affronterà la Triestina, seconda in classifica, nella giornata di domenica 28 aprile. Calcio di inizio fissato per le ore 18.30. Alla squadra sono stati concessi due giorni di assoluto riposo. I biancorossi torneranno ad allenarsi al “Bonolis” nella mattinata di mercoledì.

Teramo – Vis Pesaro 2-1, il tabellino

TERAMO CALCIO (3-5-2): 1 Pacini, 25 Polak, 23 Caidi (K), 2 Fiordaliso; 27 Ventola, 20 Spighi (dal 43′ st Spinozzi), 8 Proietti, 10 De Grazia (dal 27′ st Armeno), 30 Celli; 32 Sparacello (dal 31′ st Zecca), 7 Infantino. A disposizione: 22 Lewandowski, 31 D’Aniello, 3 Celentano, 4 Spinozzi, 13 Pezone, 15 Bregasi, 17 Cappa, 19 Barbuti, 21 Altobelli, 28 Ragozzo. Allenatore: Maurizi.

VIS PESARO (3-5-2): 1 Tomei, 15 Pastor, 17 Briganti (VK), 21 Gennari; 7 Petrucci, 28 Tessiore (75′ Lazzari), 6 Paoli (K), 20 Buonocunto (dal 30′ st Voltan), 29 Rizzato (dal 22′ st Testoni); 25 Olcese, 27 Guidone. A disposizione: 22 Bianchini, 2 Rossoni, 5 Rocchi, 11 Gaiola, 16 Romei, 19 Medved, 23 Gabbani, 26 Sabattini, 30 Hadziosmanovic. Allenatore: Colucci.

Arbitro: Moriconi di Roma 2.

Assistenti: Pellino di Frattamaggiore (NA) e D’Apice di Castellammare di Stabia (NA).

Reti: all’8′ st Petrucci rig. (V), all’11′ st Infantino (T), al 26′ st Ventola (T).

Ammonizioni: Rizzato (V), Ventola (T), De Grazia (T), Spighi (T).

Recupero: 1′ nel primo tempo, 5 nella ripresa