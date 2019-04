25 aprile 2019 in Abruzzo: gli eventi in programma

Arte, natura, fiere, gusto, musica a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. I principali appuntamenti previsti in Regione

Mostre, escursioni, concerti, occasioni di ballo. Sono tanti gli eventi in programma nelle quattro province dell’Abruzzo il 25 Aprile, nel giorno della Festa di Liberazione. Cercheremo di darvi qualche suggerimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi in Abruzzo, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Spazio innanzitutto alle commemorazioni ufficiali: diversi i momenti del ricordo che si svolgeranno in vari luoghi della Regione con deposizione di corone ai piedi delle lapidi e dei monumenti alla memoria dei caduti per la Libertà.

La primavera inoltrata favorisce le occasioni di trascorrere qualche ora all’aria aperta. Si potrà andare a cavallo sulla Majella, nella Valle d’Arano e in quella di Scanno; a piedi o in e-bike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio; in e-bike sulla Costa dei Trabocchi o sul lago di Scanno; in canoa sul fiume Tirino.

Al Porto Turistico Marina di Pescara appuntamento con la prima giornata della quinta edizione di Sottocosta, la manifestazione voluta ed organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara, con la collaborazione tecnica di Assonautica provinciale, allo scopo di promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e gli sport del mare e di valorizzare il pianeta blu in tutte le sue declinazioni.

Per quanto riguarda gli eventi enogastronomici a Lama dei Peligni si svolge la ventesima edizione della Festa della sfogliatella mentre a Casoli torna Una birra non fa primavera, Fruhlingsfest casolano. La Pro Loco di pretore organizza 25 aprile nel borgo, con mercatini, stand gastronomici e musica dal vivo.

Gli appassionati di arte potranno visitare, a Pescara, al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; all’Aurum Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo. Alla Galleria Incontro di Montesilvano prosegue “Mare”. Segnaliamo che in occasione del Ponti le mostre e gli eventi nei luoghi della cultura del Polo museale dell’Abruzzo saranno aperte in via straordinaria.

In serata, tante proposte le musicali, con live (Sean Taylor, Direzioni Parallele, Tequila Montepulciano Band) e tributi a grandi artisti da Vasco Rossi ai Pooh passando per Max Pezzali e gli 883. Già sold out lo spettacolo teatrale Nessuno conosce nessuno, tratto dal film campione d’incassi Perfetti sconosciuti e in programma a Palazzo Corvo a Ortona. Gli amanti del swing non potranno perdere i workshop del Swing Craze Weekender che si terrà a Montesilvano; si balla latino al Moon Village al 910 a L’Aquila. Infine, per i film in programmazione nelle sale cinematografiche d’Abruzzo è presente una sezione apposita con tutti i dettagli.

Provincia di Pescara

Sottocosta al Porto Turistico Marina di Pescara

Festa della Liberazione al parco Villa des Riseis

In canoa sul Tirino

A cavallo sulla Majella

Pausa di Primavera a La Prora

Tributo a Vasco Rossi dei Vasco Acoustic Project all’Osteria della musica di Cepagatti

Swing Craze Weekender a Montesilvano

Provincia di Chieti

25 aprile nel borgo di Pretoro

Festa della sfogliatella a Lama dei Peligni

In e-bike sulla Costa dei Trabocchi

Aperitivo di pesce sul trabocco al tramonto

Una birra non fa primavera a Casoli

Nessuno conosce nessuno a Ortona

Tributo ai Pooh degli Opera Seconda a Paglieta

Omaggio ai Pooh dei Brennero 66 allo Syammtisch Tavern di Chieti

Sean Taylor live al Primo di Chieti

Provincia dell’Aquila

A cavallo nella Val d’Arano

A cavallo nella Valle di Scanno

In e-bike sul lago di Scanno

Trekking con gli asini

Escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio e concerto gipsy

Festa della Liberazione da CaseMatte a L’Aquila

Tequila Montepulciano Band live a Casali d’Aschi

Si balla latino al Moon Village al 910 a L’Aquila

Provincia di Teramo

Mezzogiono al Borgo di Montepagano

Direzioni Parallele live ai Bagni 69 di Giulianova

Tributo a Max Pezzali e agli 883 dei Lo strano percorso a Roseto degli Abruzzi

Fidanza Jazz Combo da jazz Crew a Teramo