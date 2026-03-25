Abruzzo, ok alla continuità territoriale: nuovi voli per Milano Linate e Torino Caselle

ROMA – Si è conclusa questa mattina a Roma, nella sede di collegamento della Regione Abruzzo, la seconda seduta della Conferenza dei servizi sugli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei tra Aeroporto d’Abruzzo, Milano Linate e Torino Caselle. La riunione, presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito perimetri, parametri e caratteristiche del nuovo servizio in continuità territoriale.

“È una Conferenza dei servizi che si chiude positivamente – ha dichiarato Marsilio – e che consentirà di garantire collegamenti continuativi tra l’Abruzzo, Milano Linate e Torino Caselle. Per la prima volta la Regione ha dimostrato allo Stato e alla Commissione europea la necessità di superare una condizione di svantaggio che penalizza il territorio da troppo tempo”. Il Presidente ha ricordato che lo Stato ha già stanziato oltre 5 milioni di euro nel bilancio 2026‑2028 per sostenere il servizio.

Ora si attende il decreto del Ministro, cui seguirà la gara gestita da Enac. “L’obiettivo – ha aggiunto Marsilio – è far decollare i voli dal 1° novembre, rafforzando così le condizioni essenziali per lo sviluppo socio‑economico dell’Abruzzo”. L’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis ha sottolineato il lavoro svolto dai rappresentanti del Ministero, che ha permesso di definire rapidamente le linee guida della gara per i vettori.

Alla riunione erano presenti, per la Regione Abruzzo, il direttore generale Vincenzo Rivera e il capo di Gabinetto Stefano Cianciotta; per l’Aeroporto d’Abruzzo il Presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore Luca Bruni, insieme ai dirigenti del Mit e dell’Enac.