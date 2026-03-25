Montesilvano, il 28 marzo workshop gratuito di autodifesa per le donne [VIDEO]

MONTESILVANO – «Il rispetto non ha colore, non ha sesso, non ha religione. Deve essere universale». Con questo messaggio l’ACSI Abruzzo, insieme al Comune di Montesilvano e alla Commissione Pari Opportunità, presenta il workshop gratuito di difesa personale per le donne, in programma sabato 28 marzo, dalle 15:00 alle 18:30, nella Sala dei Parchi del Pala Dean Martin.

L’iniziativa è stata illustrata nella Sala Consiliare del Comune alla presenza dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei, della presidente della CPO comunale Paola Sardella, della dott.ssa Donatella Cardone, della presidente provinciale CPO Maurizia Sciarretta e dei vertici ACSI Abruzzo, Alessandro e Alessio Matarazzo, rispettivamente responsabile regionale arti marziali e tecnico esperto.

Autodifesa come empowerment: tecnica, consapevolezza e autostima

Il workshop nasce con l’obiettivo di valorizzare la figura femminile come motore di cambiamento e resilienza. In un contesto sociale in cui la sicurezza personale è un tema centrale, le arti marziali diventano uno strumento di empowerment psicofisico, capace di unire tecnica, velocità e consapevolezza.

Durante l’evento saranno allestiti sei tatami, sui quali le partecipanti potranno sperimentare direttamente, guidate dai maestri, tecniche adattate di autodifesa.

Le voci delle istituzioni

Paola Sardella, presidente della CPO di Montesilvano, ha sottolineato il valore introspettivo dell’autodifesa: «Non vogliamo creare supereroine, ma offrire alle donne un’occasione per conoscersi meglio, aumentare autostima e attenzione verso situazioni di rischio. La sicurezza nasce prima di tutto da dentro».

Per Alessandro Matarazzo (ACSI Abruzzo), la difesa personale è un diritto universale: «Le arti marziali rappresentano un percorso di crescita che sfida gli stereotipi. Difendersi non significa solo reagire fisicamente, ma sviluppare una mentalità capace di contrastare ogni forma di violenza».

La psicologa Donatella Cardone ha evidenziato l’impatto psicologico del percorso: «Cinque lezioni gratuite possono fare la differenza, soprattutto per chi ha vissuto relazioni difficili o situazioni di violenza. L’autodifesa rafforza il senso di autoefficacia».

Il docente universitario e consigliere CONI Alessio Matarazzo ha ricordato come le donne siano protagoniste nelle arti marziali anche a livello olimpico: «Nelle ultime due edizioni abbiamo ottenuto più medaglie femminili che maschili. È un segnale della loro determinazione».

Infine, l’assessore Pompei ha rimarcato il valore sociale dell’iniziativa: «È un momento di comunità che unisce sport, pari opportunità e contrasto alla violenza sulle donne. Grazie ad ACSI per la sensibilità dimostrata».

Il programma del 28 marzo

15:00 – Accoglienza delle partecipanti

– Accoglienza delle partecipanti 15:15 – Saluti istituzionali e interventi delle CPO

– Saluti istituzionali e interventi delle CPO 15:45 – Inizio workshop pratico di autodifesa

Al termine, saranno distribuiti coupon per cinque lezioni gratuite presso quattro palestre convenzionate: Onikuma, Team Karate Ortani, Yama Arashi (Montesilvano) e Accademia dello Sport (Chieti).

Un messaggio che diventa impegno

Gli organizzatori richiamano le parole di Mia Martini: «Le donne narrano il mondo con una resilienza unica». Un invito a riconoscere merito, coraggio e autodeterminazione, valori che questo workshop intende sostenere concretamente.

Ingresso gratuito per tutte le donne.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio