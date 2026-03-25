Meteo Abruzzo: avviso di burrasca e nevicate dalla Protezione Civile

REGIONE – Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26028 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0014705-25/03/2026 recante:

“Dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte specie sulle due isole maggiori. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla notte di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, e per le successive 24-30 ore si prevedono nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori”.