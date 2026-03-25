Eventi in Abruzzo nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti, tra teatro, musica, tributi, concerti classici e mostre che animano l’intero territorio regionale. Dal 27 al 29 marzo 2026, città grandi e piccole diventano palcoscenici diffusi, accogliendo spettacoli attesissimi, omaggi ai grandi della musica, performance teatrali di richiamo e proposte culturali per tutti i gusti. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Teatro

La programmazione di Prosa e Teatro Contemporaneo propone un fine settimana ricco di appuntamenti in diverse città abruzzesi. Al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila arriva l’adattamento teatrale di A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino, in scena venerdì 27 marzo con doppia replica alle 18:30 e alle 22:00. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Marrucino di Chieti, sabato 28 marzo alle 21:00 e domenica 29 marzo alle 17:30. A Lanciano, il Teatro Fenaroli ospita due grandi titoli pirandelliani: Uno, Nessuno e Centomila, in programma venerdì 27 marzo alle 21:00, e Il Berretto a Sonagli, previsto per sabato 28 marzo alla stessa ora. A completare il cartellone, a Pescara, il Teatro Circus accoglie Dante fra le fiamme e le stelle con Matthias Martelli, in scena venerdì 27 marzo alle 17:00.

Concerti e Musica

Weekend ricchissimo di sonorità e omaggi ai grandi artisti. A Sulmona, domenica 29 marzo, il Teatro Maria Caniglia ospita Enzo Avitabile, in un appuntamento imperdibile per gli amanti della world music e del cantautorato napoletano. A Pescara, sabato 28 marzo alle 21:00, il Teatro Circus accoglie i Big One, tra i più apprezzati tributi europei ai Pink Floyd. A Pratola Peligna, venerdì 27 marzo alle 20:45, il Teatro D’Andrea propone Sempre e Per Sempre, omaggio a Francesco De Gregori, mentre al Teatro Marrucino di Chieti, sempre il 27 marzo, va in scena Anthology, tributo dedicato a Michael Jackson.

La programmazione Concertistica e Classica completa il cartellone con due appuntamenti di grande prestigio a L’Aquila: sabato 28 marzo alle 18:00, al Ridotto del Teatro Comunale, l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta Il Carnevale degli Animali, con Sergio Marchegiani e Marco Schiavo ai pianoforti; domenica 29 marzo alle 18:00, all’Auditorium del Parco, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” propone il Quartetto Armida in un programma dedicato a Schubert.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Visitabile fino al 30 maggio 2026.