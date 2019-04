Martedì ancora tempo all’insegna della variabilità. Nella giornata di mercoledì tempo più stabile. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Persiste il fronte perturbato proveniente dalla Penisola iberica che dalla giornata di Pasquetta ha determinato un graduale peggioramento del tempo in Regione. Martedì il tempo si manterrà, pertanto, variabile in un contesto termico più fresco rispetto ai giorni precedenti. Miglioramento da mercoledì. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Martedì 23 aprile

Previsti rovesci e temporali occasionali invece sull’Abruzzo dove non mancheranno anche ampi spazi soleggiati. Temperature in calo. Venti di Scirocco anche forti sull’Adriatico, in rotazione da Ovest-Sudovest sulle interne. Mari molto mossi o agitati.

Mercoledì 24 aprile



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Temperature minime in aumento; massime stabili. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23 e 24 aprile)

Pescara

MAR – min 14° max 20°

MER – min 14° max 21°

Chieti

MAR – min 10° max 23°

MER – min 9° max 24°

Teramo

MAR – min 12° max 21°

MER – min 10° max 22°

L’Aquila

MAR – min 9° max 18°

MER – min 8° max 23°

