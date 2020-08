Sci Abruzzo, ecco le nuove squadre per la stagione 2020-2021

REGIONE – Novità estive giungono dagli sport invernali. Sembra un gioco di parole, ma non lo è, perché la federazione presieduta da Angelo Ciminelli sta cercando di fare le cose in grande. Sono state infatti composte le squadre di comitato per lo sci alpino e nordico, con un incremento delle giornate di allenamento. Inoltre è aumentato il numero di allenatori per ogni settore.

Lo sci nordico ha iniziato il programma di preparazione atletica a secco e con ski roll già dal 5 agosto in regione, per poi partire sui ghiacciai da ottobre. Lo sci alpino comincerà il 30 agosto direttamente sui ghiacciai.

Le squadre saranno così composte.

Sci Alpino

Allenatori: Federici Alessandro e Di Salvatore Massimiliano.

Atleti: Valleriani Giulia, Pistilli Federica, Aiuti Beatrice, Leoni Giulia, Colarossi Ludovica, Fraddosio Susanna, Di Stefano Vettoria, Mammarella Goffredo, D’Ercole Massimo, Rainaldi Tommaso, Arnaudo Filippo, Di Paola Emanuele, Regazzoni Giorgio.

Sci Nordico

Allenatori: Cera Loreto, Sciullo Ugo, Como Elena.

Atleti: Di Iulio Mirco, Di Santo Leonardo, Curti Filippo, Balsamo Dante, Donatelli Stefania, Di Giacomo Cecilia, Cera Daniele, Curti Federico , Basile Alessia, Trozzi Alessia.

Il presidente della Fisi comitato abruzzese Angelo Ciminelli, esprime la sua soddisfazione: “Abbiamo incrementato il numero degli allenatori. Tutto questo ci consentirà di lavorare meglio e di seguire in modo capillare i nostri atleti. Non avremmo potuto fare tutto questo se non ci fosse stato l’aiuto concreto della Regione Abruzzo e il sostegno della federazione centrale. Gli allenamenti cominceranno già nei prossimi giorni e si protrarranno fino a dicembre, dopodiché si entrerà nel vivo della stagione agonistica vera e propria”.

Insomma, la Fisi Abruzzo raddoppia, è proprio il caso di dirlo.