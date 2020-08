Cinema sotto le stelle al Teatro D’Annunzio: i film di agosto 2020

Si riparte domani, 13 agosto con la proiezione del film Il Traditore a ingresso gratuito. Il calendario di agosto con i film previsti e al via sempre dalle ore 21.15

PESCARA – Prosegue a gonfie vele la rassegna Sotto le stelle del cinema: dal 13 al 31 agosto, alle 21:15, al D’Annunzio, sul lungomare Colombo 122. L’anfiteatro cittadino, su spinta dell’assessorato comunale alla Cultura e dell’EMP-Ente manifestazioni pescaresi, continuerà ad ospitare proiezioni en plein air, garantendo un’offerta culturale continuativa.

Così l’assessore Maria Rita Paoni Saccone: “Il cinema all’aperto è la risposta vincente alla voglia di normalità, di evasione e di spettacolo nelle sere d’estate, anche e soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. La formula è semplice ed efficace, e il pubblico ci sta dando ampiamente ragione. Siamo certi di riproporla”.

L’iniziativa cavalca dunque la voglia di condivisione, incontro e confronto e lo fa nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di Corona virus: sedute distanziate, obbligo di mascherina e gel disinfettante.

“Siamo soddisfatti dell’andamento della prima parte della rassegna, che è stata molto seguita e ha registrato un mood davvero positivo” dichiara il presidente EMP Angelo Valori, che aggiunge: “anche la programmazione di agosto è molto ricca e variegata con oltre dieci titoli tra gratuiti e a pagamento”.

Tre le proiezioni gratuite (fino ad esaurimento posti): si parte con la prima in programma del mese di agosto, ovvero Il Traditore, domani giovedì 13. Un film di Marco Bellocchio, sulle vicende del criminale Tommaso Buscetta. Ma anche il 20 e 31 agosto con, rispettivamente, 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi e A star is born di Bradley Cooper.

Non mancano i film a soli 2 euro:

Il giorno di Ferragosto sarà la volta di Aladdin, famoso furfantello di strada dal cuore nobile; si passa al 26 con Gemini Man (di Ang Lee) e al 30 con La famiglia Addams (Vernon/Tiernan), un film di animazione che si rifà al grande classico.

Questi invece sono i titoli a 5 euro:

Tolo Tolo venerdì 14 agosto di e con Checco Zalone

Volevo nascondermi domenica 16 e lunedì 17

1917 è in programma per martedì 18

Il Varco film festival per mercoledì 19

Piccole donne venerdì 21

La dea della fortuna sabato 22

Frozen II, il segreto di Arendelle lunedì 24

Hammamet martedì 25C’era una volta a Hollywood sabato 29

Nota bene: anche per i film gratuiti è necessario un biglietto di ingresso (fino ad esaurimento posti), che potrà essere ritirato il giorno della proiezione nella nuova biglietteria esterna al teatro, lungomare Colombo 122 dalle 17 in poi. Per i film a pagamento invece, i titoli di ingresso potranno essere acquistati sul sito www.multicinema.it o in biglietteria a a partire dalle ore 19. Apertura cancelli alle 20.30.