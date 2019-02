Festa di San Valentino 2019 in Abruzzo: i principali eventi

Cene a lume di candela, musica dal vivo, ciaspolate. Gli appuntamenti previsti per San Valentino 2019 in tutta la Regione

La giornata più romantica dell’anno è alle porte e sono tantissime le iniziative per la festa dedicata agli innamorati. Ma chi era San Valentino? E perchè il 14 febbraio è la giornata notoriamente dedicata all’amore? La tradizione di San Valentino quale protettore degli innamorati risale all’epoca romana, nel 496 d.C., quando l’allora papa Gelasio I volle porre fine ai Lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco. Questi riti si celebravano il 15 febbraio, prevedevano festeggiamenti sfrenati ed erano apertamente in contrasto con la morale cristiana. Secondo altre teorie, il merito moderno di aver consacrato San Valentino come santo patrono dell’amore è, invece, da ascrivere a Geoffrey Chaucer che nel poema Parlamient of Fowls, un poema in 700 versi, associa Cupido a San Valentino, che così divenne il tramite ultraterreno della dimensione dell’Amore cortese.

In ogni caso, come ogni anno, si ripropone il problema di cosa fare. Per chi fosse alla ricerca di un luogo dove trascorrere una giornata o una serata romantica ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

La città di Pescara sarà attraversata dalla scrittura itinerante Lettera per Amore. In cosa consiste? Da mattina a sera, in sella ad una bici, lo scrittore Peppe Millanta si sposterà in diversi luoghi della città (Mercato Ortofrutticolo di Piazza Muzii, Liceo Classico G. D’Annunzio, Ospedale civile Santo Spirito, Stazione Centrale, Enoteca Don Gennaro) e aiuterà le persone a cercare le parole per scrivere insieme una lettera d’amore. Al Caffè letterario Il Diavolo e l’Acquasanta il poeta Guida Catalano celebrerà il giorno di San Valentino con un reading in solitaria tratto dal suo ultimo romanzo dal titolo Tu che non sei romantica. Tante le proposte per una cena romantica nei locali della zona: all’Emotif, al Cafè Les Paillotes, al Parc Hotel Villa Immacolata, all’Osteria dei Sabatini, per citarne solo alcune.

Provincia di Chieti

Serata romantica riscaldata da tre grandi camini accesi, al Castello di Semivicoli o “d’altri altri tempi” al Castello di Septe. Cene a lume di candela con o senza musica dal vivo in tanti locali del teatino: a Chieti al Ristorante Bellavista, all‘Enoteca Il Trionfo di Bacco, alla Tenuta Querce Grosse; a Francavilla al mare al Siren’s Corners e al Mondo Bongo (con tributo musicale a Elisa), a Ripa Teatina al Castello d’Abruzzo. A Lanciano, alla Taverna Anxa e a Il Tamarillo Brillo. All’Hotel Venezia di Vasto spettacolo di Nduccio dal titolo “Poesie e divagazioni sul Mistero dell’Amore”. Per chi volesse invece trascorrere il San Valentino immerso nella natura si segnalano la ciaspolata al chiaro di stelle per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva e quella con cena al Rifugio Pomilio.

Provincia dell’Aquila

Anche nell’aquilano cene romantiche per tutti i gusti. A L’Aquila al Ristorante spagnolo Andalucia, al Dragoncello, al Ristorante Parco dei Pini, alla Braceria 21, all’Enoteca Quattro Quarti. Si balla a La Mala lengua e al Moon Village al 910. Ad Avezzano cena romantica a Il Simposio e all’Osteria Sensini. A Sulmona al Ristorante Il Canestro.

Provincia di Teramo

La costa teramana é sinonimo di locali. Sono tante le offerte per un San Valentino da favola. Dalle cene più tradizionali a lume di candela proposte dall’Osteria CentoLire di Colonnella, a Villa Paris a Roseto, passando per l’Hotel Villa Don Luigi e il Rsitorante Minerva a Martinsicuro alla cena-concerto a Borgo Spoltino o al Country House Terranera. Un’idea alternativa? Al Teatro Comunale di Teramo va in scena un classico: L’Avaro di Moliere. Tra i protagonisti Alessandro Benvenuti.

Un consiglio. In qualunque modo decidiate di festeggiare San Valentino non privatevi dell’assaggio dei deliziosi Bocconotti, scegliendo tra il tradizionale (con cioccolato e mandorle), quello alla crema al limone, quello con crema pasticcera e cannella, quello con crema pasticcera e crema al cacao, quello con crema al caffè o quello al cioccolato con copertura di mandorla. Per chi poi, volesse provare a prepararli a casa proponiamo qui la ricetta: come preparare i bocconotti abruzzesi.

A questo punto non ci resta che augurarvi Buon San Valentino a tutti!