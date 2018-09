Le sagre di ottobre 2018 in Abruzzo

Ottobre è il mese perfetto per lasciarsi conquistare dalle sagre dell’Abruzzo, fra castagne, vino e altre proposte autunnali. I principali appuntamenti in Regione

In autunno la natura cambia d’abito indossando colori accesi e regalandoci nuovi sapori. Nel mese di ottobre, in Abruzzo, sono tante le sagre e gli appuntamenti enogastronomici dedicati a castagne, vino e altre proposte di stagione. Insieme alle eccellenze enogastronomiche, si festeggiano anche le tradizioni contadine e agricole del territorio. Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Il primo appuntamento del mese è a Bisenti (TE) dove dal 4 al 7 si svolge la quarantaquattresima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime: stand, folklore, sfilata di carri allegorici, Notte Bianca e molto altro. Da l 5 al 7 a Chieti Scalo è tempo di Street Food: in viale Benedetto Croce giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo stilosi food truck che avranno il compito di far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali. Dopo il successo dello scorso anno sabato 6 e domenica 7 a Morro d’Oro (TE) torna “Mosto d’Oro“ con degustazioni, visite guidate alle cantine, laboratori per i più piccoli, concerti. Tra i momenti clou della manifestazione “Si pigia in piazza”, la pigiatura dell’uva a piedi scalzi accompagnata da musica folk.

Dal 13 al 14 Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino: due giorni di escursioni nei boschi della Riserva naturale Zompo lo Schioppo, degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali e musica dal vivo. La castagna Roscetta è la protagonista di Sapori d’Autunno, in programma a Canistro Superiore per la giornata di domenica 14.

Dal 19 al 21 a Civitella Roveto, torna l’appuntamento con Lungo le antiche rue: per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico (rue) si potranno assaporare i molti prodotti tipici della Valle Roveto; le cantine resteranno aperte fino a notte fonda, si potrà ascoltare musica dal vivo o assistere a spettacoli d giocolieri, artisti di strada e molto altro. Il 20 e 21 Senarica di Crognaleto Festa della castagna per far apprezzare a chi ancora non lo conoscesse il Marrone di Senarica “Lu ‘Nzite”, per qualità uno dei migliori in Italia. Negli stessi giorni Sagra della castagna a San Felice d’Ocre con specialita culinarie a base di castagne e ricette tipiche della tradizione contadina, musica dal vivo e intrattenimento. Festa della castagna domenica 21 anche a Intermesoli di Pietracamela Festa della castagna. Presso gli stand si potrà gustare la castagna nei più svariati modi: arrostita, bollita, oppure come ingrediente principale di dolci e piatti tipici. Dal 31 al 2 novembre lungo le vie del centro storico di Perano torna invece l’appuntamento con Borgo DiVino, percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici, del vino novello delle cantine locali e dei migliori vini d’Abruzzo.

Calendario sagre in Abruzzo nel mese di ottobre 2018

OTTOBRE

4-7 Revival Uva e Vino montonico – Bisenti (TE)

5-7 Street Food Time – Chieti Scalo

6-7 Mosto d’oro – Morro d’oro (TE)

13-14 Sagra della castagna roscetta – Grancia di Morino (AQ)

14 – Sapori d’autunno – Canistro Superiore (AQ)

19-21 Lungo le antiche rue – Civitella Roveto (AQ)

20-21

Festa della castagna – Senarica di Crognaleto (TE)

Festa della castagna – San Felice d’Ocre (AQ)

21 Festa della castagna – Intermesoli di Pietracamela (TE)

31 Borgo DiVino – Perano (CH)