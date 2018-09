La cronaca del match giocato al “Nuovo Romagnoli”. Successo della squadra locale grazie alle reti di Giacobbe, Seck e Improta. Per i giallorossi marcature di Palumbo nel primo tempo e Bosco nella ripresa

CAMPOBASSO – Seconda giornata del campionato di serie D, girone F. Partita in trasferta per il giallorossi di Rachini. Al “Nuovo Romagnoli” la gara tra Campobasso e Francavilla termina 3-2 in favore dei molisani. La cronaca del match parte al minuto 4’ con il gol del vantaggio dei padroni di casa. Giacobbe, direttamente da calcio di punizione, insacca all’incrocio dei pali. I molisani premono sull’acceleratore e all’8’ e al 10’ minuto Seck si divora due ghiotte occasioni, occhi negli occhi con Spataro ma sbaglia sempre la conclusione. Il Villa non ci sta e al 17’ trova il gol del pareggio. Punizione giottesca di Palumbo che trafigge sul palo del portiere, l’estremo difensore di casa. Il Campobasso, però, non si intimorisce e al 26’ passa di nuovo in vantaggio. Sviluppi di un corner, svetta di testa Seck che spedisce alle spalle di Spataro. Prova Banegas in due occasioni a pareggiare i conti ma prima costringe Sposito al miracolo e poi, dal limite, sfiora il palo. Sono le ultime due emozioni della prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Francavilla parte forte con Cruz dopo due giri di lancette, il brasiliano scaraventa un bolide che Sposito deve respingere con i pugni. Si alzano i ritmi della partita e al 68’ il Campobasso cala il tris. Punizione dalla trequarti, sponda di testa di Allocca per Improta, lasciato completamente solo, e l’attaccante rossoblu deve solo depositare in rete. La reazione degli abruzzesi arriva al 71’ con la sponda di testa di Cruz per Bosco, e al volo il difensore giallorosso spedisce la palla infondo al sacco. Il Francavilla prova a reggiungere il pareggio, ma le maglie della difesa rossoblù si stringono senza concedere ulteriori pericoli. Chiude la gara in dieci uomini il Villa, per l’espulsione di Cruz all’87 minuto.

PROSSIMO TURNO

Mercoledì 26 settembre ore 15, al Valle Anzuca arriverà la neopromossa Montegiorgio per la terza giornata di campionato. La partita sarà diretta da Angelo Tomasi di Lecce coadiuvato dagli assistenti di linea Vincenzo Ruggiero di Brindisi e Pio Carlo Cataneo di Foggia.

TABELLINO

SSD Città di Campobasso-Francavilla Calcio 1927 3-2

Città di Campobasso: Sposito, Tommasini, D’Angelo, Palmieri (63’ Antonelli), D’Orsi, Allocca, Da Dalt (63’ Diop), Danucci, Improta, Seck (86’ Minchillo), Giacobbe. A disposizione: Cutrupi, Spinelli, Del Prete, Morra, Fagnani, Progna. All. Bruno Mandragora

Francavilla Calcio: Spataro, Bedin (68’ Di Pinto), Mele (70’ Maiolo), Palumbo, Cruz, Banegas, Cafiero (68’ Nazari), Di Renzo A., Bosco, Di Renzo S., De Costanzo (63’ Sanchez). A disposizione: Spacca, Sanseverino, Paravati, Bellanca, Cicerello. All. Paolo Rachini

Arbitro: Alessio Angiolari di Ostia Lido

Assistenti: Markyian Voytyuk di Ancona; Daniele Cordella di Pesaro

Reti: 4’ Giacobbe (C); 17’ Palumbo (F); 26’ Seck (C); 68’ Improta (C); 71’ Bosco (F)

Ammoniti: 35’ Da Dalt (C); 53’ Allocca (C); 92’ Antonelli (C);

Espulso Cruz nel Francavilla al minuto 87’ per fallo di reazione