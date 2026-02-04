Eventi in Abruzzo nel weekend dal 6 all’8 febbraio 2026

REGIONE – Il fine settimana dal 6 all’8 febbraio in Abruzzo offre una serie di proposte per ogni gusto,tra teatro, cinema, musica, natura e grandi mostre. Dai palcoscenici di L’Aquila, Chieti, Orsogna e Avezzano alle sale cinematografiche e ai concerti, fino alle piste innevate dell’Appennino e alle esposizioni d’arte tra L’Aquila, Teramo e Pescara, il weekend é un vero itinerario culturale diffuso, capace di unire spettacolo, paesaggio e creatività. Di seguito alcuni degli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Carnevale

Domenica 8 febbraio il carnevale di Francavilla al mare, il più antico della regione, inaugura la sua 71ª edizione con la prima grande sfilata, un appuntamento attesissimo che promette uno spettacolo imponente. Il corteo partirà alle ore 15:00 e porterà in strada cinque carri allegorici giganti ispirati alla musica internazionale, ai cartoni animati per bambini e a temi sociali di forte attualità. A guidare la festa sarà, come da tradizione, la maschera di Re Patanello, simbolo storico della manifestazione.

Teatro e Spettacoli

Venerdì 6 febbraio L’Aquila propone Otello al Ridotto del Teatro Comunale, con Giacomo Giorgio diretto da Giorgio Pasotti, mentre Orsogna accende la serata con la brillante commedia Vicini di Casa. Sabato 7 febbraio è la volta della prima nazionale di Io, Charles – al secolo Bukowski al Teatro Marrucino di Chieti, con Marco Bocci e Pia Lanciotti. La giornata più intensa è domenica 8 febbraio, che a L’Aquila offre sia l’apertura della rassegna “Crescere a Teatro” con Morale della Favola! sia le suggestioni visive di Mille Bolle Blu. A Chieti prosegue la tournée di Io, Charles, mentre Orsogna propone una versione epica di Moby Dick. Il Teatro dei Marsi di Avezzano accoglie Arlecchino muto per spavento, omaggio alla tradizione della Commedia dell’Arte.

Cinema

Tutte le sere, alle 18 (domenica anche alle 15.40), al Cinema Astra di Avezzano proiezione di “Parola di Tommaso”, il film che intende riportare alla luce la figura di Tommaso da Celano, frate e letterato vissuto tra il 1190 e il 1265, noto per essere stato il primo biografo di San Francesco d’Assisi

Concerti e Musica

Nel pomeriggio (ore 18) di sabato, presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” di L’Aquila, l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta “Il Colto e il Popolare”. Un programma affascinante che include le Beatles Songs di Lennon/McCartney riarrangiate da Berio e l’Amor Brujo di De Falla. Pescara invece ospita il raffinato concerto dell’Ensemble Barocco di Napoli al Teatro Massimo.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila si inaugura Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica. A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte: è l’ultimo weekend utile per visitare Stars and Tears di Mario Vespasiani al Museo delle Genti d’Abruzzo, un ciclo pittorico che mette in relazione anima e infinito; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo cruciale della sua ricerca; mentre la Fondazione La Rocca ospita MOVIMENTO (perpetuo), personale di Vincenzo Schillaci dedicata alla pittura contemporanea. Chiude il quadro Teramo, dove Alice Ruggieri presenta SIGNA: oltre la materia, un’indagine sul rapporto tra segno e sostanza che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del territorio.