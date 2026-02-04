Lotto, a Notaresco colpo da oltre 75mila euro

NOTARESCO – Abruzzo protagonista dell’ultimo concorso del Lotto. A Notaresco, in provincia di Teramo, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 75.217,39 euro, ottenuta grazie a tre ambi e una quaterna giocati nella giornata di martedì 3 febbraio. A riportarlo è Agipronews, che segnala come il colpo rappresenti una delle vincite più alte registrate nell’estrazione.

Il concorso ha distribuito complessivamente 5,1 milioni di euro in tutta Italia, confermando l’ottimo momento del gioco. Dall’inizio del 2026, infatti, il totale dei premi assegnati ha già superato 137,9 milioni di euro, un dato che testimonia la costante partecipazione degli appassionati e la diffusione delle vincite su tutto il territorio nazionale.

Per Notaresco si tratta di un risultato che porta entusiasmo e curiosità, mentre resta ignota l’identità del vincitore, come da tradizione. Un inizio d’anno decisamente fortunato per l’Abruzzo.