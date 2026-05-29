SS17, presentato il progetto definitivo: adeguamento tra San Gregorio e San Pio delle Camere

L’AQUILA – L’illustrazione del progetto definitivo per l’adeguamento della Strada Statale 17 nel tratto compreso tra San Gregorio e San Pio delle Camere (km 45+000 – km 58+000) è stata al centro dell’incontro promosso dal senatore Guido Quintino Liris, un appuntamento dedicato agli aspetti tecnici dell’intervento, alle procedure espropriative, agli impatti sulla viabilità locale e alle misure di mitigazione ambientale e paesaggistica previste lungo il tracciato.

Alla riunione hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, la consigliera regionale Carla Mannetti, i sindaci dei Comuni interessati, i responsabili di Anas e i tecnici coinvolti nella progettazione. L’opera riguarda un tratto di circa 13 chilometri della SS17, un asse strategico per i collegamenti tra l’area aquilana, la Piana di Navelli e il corridoio Amatrice–L’Aquila–Navelli, e punta a migliorare sicurezza, fluidità del traffico e qualità della mobilità nell’Abruzzo interno.

“È un’infrastruttura di grande rilevanza per il territorio – ha sottolineato l’assessore D’Annuntiis – e proprio per questo è fondamentale garantire la massima informazione e il pieno coinvolgimento delle comunità locali. L’incontro è stato costruttivo, con una convergenza di intenti che ci permette di guardare con fiducia alla realizzazione dell’opera”. L’assessore ha ribadito l’importanza di un percorso condiviso, capace di accompagnare ogni fase progettuale nel rispetto delle esigenze dei territori attraversati.

Durante la riunione è stata evidenziata la necessità di proseguire il confronto istituzionale tra Regione Abruzzo, Anas, amministrazioni comunali e cittadini, così da assicurare la più ampia conoscenza dei contenuti progettuali e delle modalità di esecuzione dei lavori. L’intervento, infatti, è destinato anche a migliorare la connessione tra L’Aquila e Pescara, rafforzando un corridoio viario essenziale per mobilità, servizi e sviluppo economico.

“Quella di oggi è una giornata importante per un’infrastruttura attesa da molti anni – ha dichiarato il senatore Liris –. Il progetto compie un passo avanti significativo: alcune soluzioni iniziali sono state riviste per ridurre l’impatto sul territorio e rendere l’opera più compatibile con le esigenze delle comunità locali. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività produttive presenti lungo il tracciato, che rappresentano una risorsa fondamentale e non devono subire penalizzazioni. Il confronto avviato servirà proprio a garantire il miglior equilibrio possibile tra sviluppo infrastrutturale e tutela del tessuto economico e sociale”.