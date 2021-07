Raccolta differenziata, presentazione di 9 Ecoisole: ecco quando

Presentate il 26 luglio a Bazzano e posizionate nei Comuni di Campotosto, Montereale, Capitignano e San Pio delle Camere

L’AQUILA – Lunedì 26 luglio ore 12.00 presentazione delle 9 Ecoisole per la raccolta differenziata. La presentazione si terrà presso il piazzale del Capannomne ASM spa a Bazzano in Via Nicolo’ Copernico.

Le Ecoisole saranno posizionate nei Comuni facenti parte della compagine sociale di ASM spa Campotosto, Montereale, Capitignano e San Pio delle Camere.

Saranno presenti Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila, Fabrizio Taranta Assessore all’ambiente del Comune dell’Aquila, Lanfranco Massimi A.U. di ASM spa, Luigi Cannavicci Sindaco di Campotosto, Massimiliano Giorgi Sindaco di Montereale, Maurizio Pelosi Sindaco di Capitignano, e Pio Feneziani Sindaco di San Pio delle Camere.