Promozione del territorio della Val Vibrata a Rho-Fieramilano

TERAMO – Da pochi anni dalla sua nascita, l’associazione Tra Mare e Monti si impegna nell’organizzazione di attività, escursioni guidate in bicicletta, eventi e progetti al fine di promuovere il turismo locale della Val Vibrata, in un territorio che abbraccia in un raggio di 30 chilometri in linea d’aria il mare, le colline con vigneti e relative cantine fino a spingersi verso la montagna ai piedi dei Monti della Laga.

Un’opportunità all’associazione di promozione cicloturistica, che ha in Silvio Cappelli la mente e il braccio operativo di tutte le iniziative, è stata offerta dalla vetrina di “Artigianato in Fiera”, rassegna in programma in questi giorni fino al 12 dicembre a Rho-Fieramilano.

Per le attività legate al cicloturismo, la presenza dell’associazione Tra Mare e Monti è resa possibile in collaborazione con DMC Hadriatica, Albatour Hotel & Turism Operator Alba Adriatica Abruzzo, Albergatori Tortoreto e MartinsicuroVacanze.it dove hanno un proprio stand nel fare campagna promozionale sulla Val Vibrata

Silvio Cappelli: “La bicicletta può essere considerata il principale volano per lo sviluppo e la vita delle località turistiche della nostra Val Vibrata. Questa prestigiosa opportunità, che ho colto qui in fiera, assume un valore importantissimo per il nostro territorio, dandoci la possibilità di farci conoscere. Le nostre escursioni guidate in bici sono un’esperienza di viaggio e di turismo sportivo da ricordare”.