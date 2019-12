Sulmona: attivato il Reilab Point per l’integrazione dei migranti

Si tratta di uno sportello rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, in cui è possibile richiedere informazioni ed ottenere assistenza

SULMONA (AQ) – Innovare, rafforzare e consolidare il sistema dei servizi regionali per l’integrazione lavorativa dei migranti, approfondendo la conoscenza delle loro aspettative, dei loro bisogni e degli obiettivi del loro piano migratorio: queste le finalità di Lavoro Migrante – REILAB rete per l’inclusione il lavoro e il bene comune, progetto finanziato nell’ambito del FAMI PRIMA.

Lo strumento per poter raggiungere le suddette finalità è stato l’attivazione di Reilab Point nelle quattro province abruzzesi. Si tratta di sportelli rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, in cui è possibile richiedere informazioni, ottenere assistenza per potenziare e valorizzare le proprie competenze, essere guidati in un percorso di integrazione lavorativa.

La Regione Abruzzo, in collaborazione con la Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona, l’ Associazione SMILE Abruzzo, la Caritas Diocesana di Avezzano e il Comitato Territoriale ARCI L’Aquila, ha attivato un Reilab Point anche a Sulmona.

La sede del Reilab Point di Sulmona si trova in via Pola n. 64/G, presso la sede legale della Horizon Service Società Cooperativa Sociale.

Gli orari di apertura dello sportello sono i seguenti:

lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Le prestazioni offerte ai cittadini stranieri che si rivolgono allo sportello sono di seguito descritte:

accoglienza e segreteria tecnico-organizzativa per tutorship e presa in carico, a cura della Horizon Service,

redazione del bilancio di competenza, a cura del Comitato Territoriale ARCI,

redazione del PAI – Progetto di Assistenza Individualizzato, a cura della Caritas Diocesana,

redazione del profilo di occupabilità, a cura dell’Associazione SMILE,

validazione dei titoli di studio, a cura dell’Associazione SMILE,

ricerca attiva del lavoro, a cura della Horizon Service,

redazione del piano di coaching, a cura del Comitato Territoriale ARCI,

laboratorio “soft skill”, a cura del Comitato Territoriale ARCI,

laboratorio “ricerca attiva del lavoro”, a cura del Comitato Territoriale ARCI.