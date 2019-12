Lanciano, torna la rassegna Riscopriamo il Presepe

Espositori e presepisti da numerose regioni d’Italia, grazie alle loro creazioni, contribuiranno a far conoscere l’ arte del presepe

LANCIANO – Torna anche quest’anno la rassegna di presepi artistici “Riscopriamo il Presepe”, organizzata dall’Associazione artistico-culturale “Amici di Lancianovecchia” nei locali dell’Auditorium Diocleziano di Lanciano (Ch), da venerdì 6 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020. Come da tradizione, sono attesi espositori e presepisti da numerose regioni d’Italia, che grazie alla qualità e alla bellezza delle loro creazioni contribuiscono a far conoscere ai visitatori l’antica ma sempre attuale arte del presepe, rafforzando il prestigio della manifestazione presepistica più antica di Lanciano.

La mostra, inserita nel cartellone delle manifestazioni natalizie del Comune di Lanciano, è strutturata nelle seguenti categorie:

– PRESEPISTI (XXIX edizione), con opere di importanti espositori provenienti dall’Abruzzo e da numerose regioni italiane;

– NATIVITA’ NELL’ARTE (XXIV edizione), Dedicata per l’occasione al maestro Peppe Candeloro: per l’occasione saranno esposte alcune delle sue opere ad affresco dedicate all’iconografia della Natività.

– CONCORSO DELLE SCUOLE (XXVI edizione), riservato alle classi degli Istituti dell’Infanzia e delle Scuole Primarie e Medie della Provincia di Chieti;

– PREMIO “GIULIANO PIZZACALLA” (X edizione), dedicato all’indimenticato Giuliano, custode del Diocleziano e collaboratore instancabile della cultura lancianese. Questo riconoscimento premia il miglior presepe realizzato dalle associazioni cittadine;

– PRESEPE UMORISTICO “STALLA SATIRA: IL PRESEPE DELLO SPIRITO” (VIII edizione), un’idea nata dalla collaborazione col fumettista frentano Tommaso Di Francescantonio, che espone insieme ad altri vignettisti i bozzetti che affrontano in maniera satirica alcuni temi legati alla tradizione natalizia.

– RASSEGNA RECITE NATALIZIE (XIX edizione) A cura delle scuole primarie e dell’infanzia della provincia di Chieti.

CONCORSO LETTERARIO “RACCONTAMI UN NATALE”

La casa editrice Nuova Gutemberg in collaborazione con l’associazione artistico culturale “Amici di Lancianovecchia” in occasione della XXIX edizione della rassegna “Riscopriamo il Presepe” indice il I Concorso Letterario Nazionale di narrativa e saggistica “Raccontami un Natale”. Tema scelto è appunto quello della festa più importante ed attesa dell’anno che ben si sposa con l’intento di riscoperta e valorizzazione del Presepe e della Sacra Famiglia, da sempre nucleo fondante di questa tradizione. I racconti selezionati andranno a comporre un volume che sarà pubblicato dalla casa editrice Nuova Gutemberg.

Chi volesse partecipare e avere informazioni può, a partire dal 10/01/2020 e non oltre il 30/09/2020, contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail: nuovagutemberg@libero. it, oppure al tel. 330745325, 0872 466158. Ass. Cult. NUOVA GUTEMBERG Via dei Frentani 33, 66034 Lanciano (CH)

Tutti i presepisti, le scuole e le associazioni partecipanti saranno premiate con una stampa artistica, raffigurante uno zampognaro, bozzetto originale dell’artista Peppe Candeloro.A tal proposito L’Associazione artistico – culturale “Amici di Lancianovecchia” in collaborazione con l’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” con l’intento di celebrare una raccolta di cartoline dedicata a “La Squilla”, iniziata dal Circolo Filatelico nel 1970, ha curato, con la direzione e l’elaborazione diretta del Maestro Pittore Peppe Candeloro l’edizione di una cartolina ricordo della rassegna di quest’anno di “Riscopriamo il Presepe”; il bozzetto, sia della cartolina che dell’annullo speciale, opera del Prof. Candeloro, rappresentalo zampognaro, figura emblematica e sempre presente nella creazione dei nostri presepi.

Sulla pagina Facebook di “Riscopriamo il Presepe” www.facebook.com/RiscopriamoilPresepeLanciano si possono seguire tutte le news e gli approfondimenti sulla rassegna.

ORARI DI APERTURA DELLA RASSEGNA:

Festivi: Mattina 9.00 – 13.00 Pomeriggio 15.30 – 20.00

Feriali: Mattina 10.00 – 12.30 Pomeriggio 16.30 – 19.30

BIGLIETTO D’INGRESSO:

Intero: € 1,50

Ridotto: € 0,50