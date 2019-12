Natale al Convento di San Giuliano, al via l’edizione 2019

L’allestimento è costituito da un insieme di presepi in stile popolare realizzati dall’artista aquilano Maurizio de Benedictis

L’AQUILA – Inizia il conto alla rovescia per l’apertura dei Presepi di Maurizio de Benedictis presso il Convento di San Giuliano a L’Aquila.

L’8 dicembre, infatti, dopo la Santa Messa delle ore 09,00, verranno aperte le porte dell’esposizione, ormai permanente, all’interno del convento francescano sulla montagna di San Giuliano.

L’allestimento, rinnovato come ogni anno di un nuovo esemplare, è costituito da un insieme di presepi in stile popolare realizzati dall’artista aquilano Maurizio de Benedictis che da anni si dedica a questa preziosa arte.

I suoi presepi, realizzati principalmente con polistirene, legno, cortecce e piantine sia naturali che artificiali, presentano ambientazioni tratte da alcuni dei più bei borghi aquilani, come Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte e Castelvecchio Calvisio, e si contraddistinguono per l’accuratezza e l’attenzione nei dettagli. Alcuni dei personaggi sono realizzati da affermati scultori appositamente per de Benedictis, altri sono rielaborati dallo stesso artista e riproducono oltre che la Natività, arti e mestieri del passato.

I Presepi di Maurizio de Benedictis, la cui realizzazione è stata fortemente voluta e sostenuta dalla Comunità dei Frati di San Giuliano, sarà aperto al pubblico, alla presenza dell’autore, per tutto il periodo natalizio nei giorni di sabato, domenica e festivi negli orari 10,00 – 13,00 e 15,30 – 18,30.

L’evento si colloca all’interno delle iniziative che si svolgeranno nel Convento di san Giuliano nel periodo natalizio con il nome di “Natale a San Giuliano”.

Per informazioni: Tel. 338 4762755 – 348 7005287.