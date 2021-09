Diretta Pescara – Vis Pesaro: ecco dove vedere partita in tv e streaming

Domenica 12 settembre alle 17.30 si gioca Pescara – Vis Pesaro per la 2° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

CARRARA – Tra le gare in programma per la seconda giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Vis Pesaro, che si giocherà domenica 12 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I biancazzurri di mister Gaetano Auteri occupano la prima posizione in solitaria a quota 6 punti. Di contro ci sarà una Vis Pesaro che avrà voglia di agguantare il primo successo stagionale. Negativo l’esordio contro il Siena, luci ed ombre nel pareggio interno contro il Pontedera, dove i marchigiani si sono fatti rimontare il doppio vantaggio iniziale.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Vis Pesaro, valida per la seconda giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Emanuele Frascaro, della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Ciro Di Maio di Molfetta ed Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce; quarto uomo Angelo Tomasi di Lecce.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri dovrà fare a meno dello squalificato Nzita e degli imfortunati Illanes, Chiarella e Bocic. Possibile il passaggio al 4-3-3, anche se appare difficile che il tecnico siciliano opti per un cambio modulo già alla terza giornata, ecco perché nel 3-4-3 iniziale ci sarà spazio per Di Gennaro fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Frascatore, Drudi e Cancellotti. A centrocampo Rasi, Memushaj, Pompetti e Zappella. In avanti Galano, De Marchi e D’Ursi.

QUI VIS PESARO – Banchini dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Tonso e Coppola. Nel 3-5-2 di partenza spazio a Farroni tra i pali. Davanti a lui Gavazzi, Giraudo e Piccinini. Sugli esterni Saccani e De Nuzzo, mentre al centro del campo agiranno Marcandella, Besea a Rossi. In avanti Cannavò e Gucci.

Le probabili formazioni di Pescara – Vis Pesaro

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Rasi; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Giraudo, Piccinini; Saccani, Marcandella, Besea, Rossi, De Nuzzo; Cannavò, Nucci. Allenatore: Banchini

