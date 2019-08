Diretta Pescara – Pordenone: dove vederla in tv e streaming

Domenica 1° settembre si gioca Pescara – Pordenone, posticipo della 2° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Domenica 1° settembre allo Stadio Adriatico si gioca Pescara – Pordenone, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 18. La gara sarà diretta da Ayroldi della sezione di Molfetta; assistenti saranno Soricaro e Perrotti, quarto uomo Fourneau.

Il cammino del Pescara nel torneo cadetto è iniziato con una sconfitta allo Stadio Arechi contro la Salernitana. I padroni di casa, dopo un primo tempo chiuso in crescendo e culminato con la rete di Jallow, bravo a superare nel gioco aereo Bettella, si sono visti raggiungere nella ripresa da Campagnaro. Ma per la squadra di Zauri è stato un fuoco fatuo e nel finale è arrivata prima la rete della doppietta di Jallow, poi una perla di Giannetti che ha chiuso i giochi.

É andata decisamente meglio al Pordenone, che nel debutto in Serie B, ha inflitto un sonoro 3-0 al Frosinone, favoritissimo alla vigilia, grazie alla doppietta di Pobega e al gol di Barison

Intanto al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo continuano gli allenamenti in vista del match. Nei giorni scorsi lavoro differenziato e terapie per Bettella (contusione al piede), Vitturini (affaticamento al quadricipite), Crecco (lesione retto femorale); terapie per Marafini (frattura ileo-ischiatica sx).

I biglietti della partita si potranno acquistare online sulla pagina ufficiale del sito della Pescara Calcio e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia oltrechè al The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69. Il giorno gara, sarà aperto come di consueto il botteghino presso lo stadio, lato nord. La vendita dei biglietti si chiuderà sabato 31 agosto alle ore 19.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone. Dalle ore 18 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Pescara dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Balzano e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Busellato, Palmiero e Memushaj. Tridente offensivo formato da Brunori, Tumminello e Galano. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Poredenone con Bindi in porta e difesa formata al centro da Barison e Bassoli e da Semenzato e De Agostini ai lati. In mezzo al campo Pobega, Burrai, Misuraca. Chiaretti di supporto alla coppia d’attacco formata da Strizzolo e Ciurria.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Palmiero, Busellato, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini, Pobega, Burrai, Misuraca, Chiaretti, Strizzolo, Ciurria. Allenatore: Tesser