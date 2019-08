Serie B, biglietti Pescara – Pordenone: prezzi e informazioni

Sabato 1 settembre alle 18 tornano in campo i biancazzurri per l’esordio casalingo nel campionato di Serie B 2019 – 2020. Tagliandi da martedì 27 in vendita

PESCARA – Il Pescara si prepara al suo esordio casalingo nel nuovo campionato di Serie B 2019 – 2020. Lo farà sabato 1 settembre alle ore 18 quando incontrerà il Pordenone. I tagliandi saranno in vendita dalle ore 10 di domani martedì 27 agosto su circuiti listicket e con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o presso il the official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta di Salerno nella prima di campionato per 3-1. Gara difficile quella dell’Arechi con il primo tempo chiuso in svantaggio. Positivo l’avvio di ripresa con la rete di Campagnaro ma nel finale un micidiale uno – due di Jallow (autore di una doppietta) e Giannetti hanno condannato la squadra di Zauri. Dall’altra parte il Pordenone giocherà questa sera il suo esordio in casa contro il Frosinone alle ore 21. Andiamo a vedere dunque i prezzi dei tagliandi per seguire questo match che ricordiamo avrà anche il prezioso supporto della webcronaca in collaborazione con Calciomagazine.net per poter seguire anche dallo stadio la storia del match. Per chi volesse abbonarsi alla stagione del Delfino poniamo di seguito il link per ricevere ulteriori informazioni in merito.

PREZZI BIGLIETTI:

CURVA NORD – intero 12,00 euro

CURVA NORD – ridotto 9,00 euro

CURVA SUD – intero 12,00 euro

CURVA SUD – ridotto 9,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – ridotto 24,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – ridotto 34,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 90,00 euro

POLTRONISSIMA – ridotto 63,00 euro

SETTORE OSPITI

Tariffa unica 15,00 euro

Nessuna limitazione TDT

Chiusura vendite settore ospiti, sabato 31 agosto alle ore 19,00.

Foto curva nord fonte sito ufficiale Pescara Calcio