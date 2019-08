Calendario Pescara Calcio 2019 – 2020

Esordio a Salerno per i biancazzurri in questo nuovo campionato di Serie B. A seguire Pordenone in casa e Cosenza in trasferta. Ultima partita della stagione a Verona contro il Chievo

PESCARA – Partirà da Salerno la nuova avventura del Pescara nel prossimo campionato di Serie B 2019 – 2020. É stato estratto ieri il calendario della nuova stagione anche per la serie cadetta. Si tratta del 90esimo compleanno per questa serie che come sottolineato dal presidente della FIGC Gravina ad Ascoli (dove nel suggestivo Chiostro di San Francesco si è svolta la manifestazione): “ha grande valore competitivo e di formazione. É un collegamento straordinario col calcio della A. Ha la funzione di individuare idee e progetti, fondamentali per lo sviluppo. Stiamo cercando di fare una rivoluzione culturale all’interno del mondo del calcio”. Sguardo alle altre giornate che saranno di seguito riepilogate e troviamo alla seconda giornata l’esordio casalingo contro il neo promosso Pordenone. Quindi la trasferta a Cosenza e un’altra neo promossa, la Virtus Entella all’Adriatico. Match sulla carta più impegnativi si potrebbero incontrare alla 9° con il Benevento in casa o alla 12ma con la trasferta di Empoli. La terza retrocessa dalla A, il ChievoVerona arriverà solo all’ultima giornata, con match prima in casa quindi in trasferta. La stagione si aprirà il 23 agosto con la gara di anticipo e si chiuderà il 14 maggio 2020. Altre curiosità saranno quattro i turni infrasettimanali martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo e martedì 21 aprile. Si giocherà anche il 13 aprile, giorno di Pasquetta. Sosta invernale dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020 quanto partirà il girone di ritorno.

Il cammino del Pescara in Serie B, Calendario 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Salernitana-Pescara

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Pescara-Pordenone

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Cosenza-Pescara

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Pescara-Virtus Entella

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Cittadella-Pescara

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Pescara-Crotone

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Ascoli-Pescara

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Pescara-Spezia

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Pescara-Benevento

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Juve Stabia-Pescara

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Pescara-Pisa

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Empoli-Pescara

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Pescara-Cremonese

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Perugia-Pescara

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Pescara-Venezia

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Frosinone-Pescara

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Pescara-Trapani

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Livorno-Pescara

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Pescara-Chievo Verona