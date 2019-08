Diretta Salernitana – Pescara: dove seguirla in tv e streaming

Sabato 24 agosto si gioca Salernitana – Pescara, gara valida per le prima giornata del campionato di Serie B. Dove e come seguirla

PESCARA – Il cammino del Pescara nel campionato di Serie B 2019 – 2020 parte sabato 24 agosto allo Stadio Arechi contro la Salernitana; calcio di inizio previsto per le ore 18. Una sfida tra due squadre in cerca di immediato riscatto, vista la freschissima esclusione per entrambe dalla Coppa Italia. La squadra di Ventura, infatti, è stata letteralmente travolta sul campo del Lecce, con un sonoro 4-0 finale. Il Delfino è stato invece sconfitto dall’Empoli dopo i tempi supplementari. In vantaggio con Tumminello i biancazzurri si sono fatti raggiungere da Dezi sempre nella prima frazione di gioco. Nell’extra time la squadra di Zauri non ha sfruttato la superiorità numerica e si è fatta trafiggere da una rete di Moreo.

Intanto al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo continuano gli allenamenti in vista del match. Nei giorni scorsi lavoro differenziato per Bettella (contusione al piede), Vitturini (affaticamento al quadricipite) e Hugo Campagnaro (affaticamento al polpaccio); terapie per Farelli (edema adduttori), Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), e Crecco (lesione retto femorale).

Tramite il proprio sito ufficiale la Salernitana ha comunicato che i biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati presso le ricevitorie Lis Ticket abilitate esclusivamente dai residenti nella provincia di Pescara indipendentemente dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la Tessera del Tifoso) fino alle ore 19:00 di venerdì 23 agosto.

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell'incontro. Dalle 17.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 3-5-2 per la Salernitana con Micai in porta e difesa formata al centro da Karo, Billonge Jaroszynsky. In mezzo al campo Akpa Akpro, Di Tacchio e Firenze con Lombardi e Kiyine ai lati. Coppi ad’attacco formata da Giannetti e Jallow. Il Pescara dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Campagnaro e da Balzano e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Busellato, Palmiero e Memushaj. Tridente offensivo formato da Brunori, Tumminello e Galano.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. Allenatore: Ventura.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Campagnaro, Del Grosso, Busellato, Palmiero, Memushaj, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri.