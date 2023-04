Pescara, Masci su approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

PESCARA – «L’approvazione del bilancio da parte consiglio comunale segna un’ulteriore e significativa tappa nel percorso di buona amministrazione intrapreso e seguito con coerenza, realismo e condivisione degli obiettivi strategici di programma, secondo l’elaborazione dell’assessore Eugenio Seccia, che ringrazio per il suo puntuale lavoro.

La maggioranza ha fornito un’ulteriore dimostrazione di compattezza e mi fa particolarmente piacere che si sia trovata l’intesa con l’opposizione su alcuni elementi sui quali c’è stata una naturale convergenza, poiché già facenti parte delle linee operative della maggioranza stessa.

In particolare l’assise civica ha dato il via libera, nel segno della concordia e recependo anche le indicazioni della minoranza riportate in due ordini del giorno, alla raccolta porta a porta dei rifiuti sull’intero territorio comunale entro il 2023, alla necessità di interventi di restauro della Stele dannunziana e a un’iniziativa per ricordare Edoardo Tiboni nel centenario della nascita, personalità che tanto si è adoperata per la crescita e l’affermazione culturale di Pescara.

Al consigliere Vincenzo D’Incecco, il quale ha annunciato le dimissioni da consigliere comunale, va il mio ringraziamento per quanto ha finora fatto per la città di Pescara e per lo spirito di collaborazione».