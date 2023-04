Servizio di pronto intervento sociale a Bolognano: il numero utile

BOLOGNANO – “E’ operativo già da qualche giorno, nel territorio di Bolognano, il servizio di pronto intervento sociale attivato dallo sportello di tutela sociale Ecad17. Ricordo come la sede di Piano D’Orta sia stata inaugurata nel settembre del 2022 con l’obiettivo di offrire maggior assistenza a tutti i cittadini che versano in condizioni di disagio socio-economico. L’ulteriore prestazione di pronto intervento nasce dalla volontà di rispondere tempestivamente alle esigenze delle persone in grave contesto di marginalità e l’equipe è composta da una assistente sociale ed una psicologa. Chiunque abbia necessità di segnalare situazioni di emergenza sociale per sé o per altri può contattare il seguente numero di telefono, sempre attivo anche con la messaggistica whatsapp : 3890990880”. Lo comunica il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo

